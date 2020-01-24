疫情「受惠」股急升 港視CEC領漲 收租航空股轉弱 分析：或成調整觸發點

明報記者 蔡穎霖

面對香港爆發新一波疫情，民生及零售板塊股價隨即抽升，香港電視漲12.4%、CEC國際升11.6%、日清食品（1475）升3%；而本地地產、收租及航空股則憂慮市道轉差，股價應聲轉弱。

領展（0823）跌1.9%、九倉置業（1997）跌3.5%、新世界（0017）跌1.5%、港鐵（0066）跌2.1%。國泰航空（0293）一度挫4%，及後收窄至3.1%。

近日市場氣氛受疫苗研發的利好消息帶動，恒指連升3周至26,451點，本周累升1.73%或443點，昨收報26,451點。截至昨晚11時半，恒指夜期報26,510點，高水58點。

北水連續3日淨流入 掃小米美團

昨日北水淨流入港股50.33億元，較上日增加78.9%，連續第3日淨流入，累計流入96.47億元。南下資金主要買入小米（1810）、美團（3690）、騰訊（0700）及比亞迪（1211）。

美團昨日升3.5%，阿里巴巴（9988）及騰訊亦分別升3.2%及2.6%。受美國禁令影響，中海外（0688）本周累跌逾一成，中移動（0941）及聯通（0762）亦是本周表現較差的藍籌（見表）。

摩根士丹利發表報告，列出10隻有機會受惠於歐美疫情的港股，集中於小型家電、出口物流及汽車零部件三大範疇。

大摩列10港股 料疫下看俏

其中，創科實業（0669）有逾九成營收來自歐美，若未來再次出現大規模「封城」，市民在家抗疫的時間增加，故對家電需求有所上升。該行又指，因應中國製造業在當地疫情緩和下重上軌道，有助中國在全球出口市場上提升市佔，航運、倉儲及物流需求相應增加，中國出口物流業故此受惠。

富昌證券：港視短炒為主

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，恒指今周在26,500點附近徘徊，缺乏升市引擎，相信現時已處於大型反彈高位，認為新一波疫情只是股市調整的觸發點而非主因，預料恒指未來或下調至22,000點水平。

熱門中概股ATMX上周輪流「洗倉」，相信大型資金已換馬。後市能否重現上行動力，需視乎未來資金流入香港市場的情況。疫情之下，香港電視及CEC國際受惠，但譚朗蔚認為兩者的基本面普通，料以短線炒賣為主。