康宏傳獲AGBA洽購業務 擬套現回購股份

本報翻查AGBA及康宏的通告及新聞，暫時未見該集團有透露與康宏進行任何交易的信息。資料顯示，AGBA的市值只有6150萬美元（約4.77億港元），總部位於香港，截至今年9月底止，在信託戶口持有現金及投資約4777.83萬美元（約3.7億港元），投資組合主要以美國國庫債券等為主。AGBA行政總裁李高崗曾經為新濠國際（0200）旗下的前博彩資訊科技附屬公司御想集團創辦人之一，他亦曾經是現屬於周大福教育集團旗下維多利亞教育機構的顧問成員。康宏停牌前的市值達24.95億元，停牌前收市價為0.167元。

在傳出AGBA醞釀收購康宏部分業務前，MergerMarket日前曾引述消息人士稱，AGBA擬斥資10億元向郭曉群收購其康宏29.91%股權，惟郭曉群發言人回應報道稱，從未收到過AGBA任何收購要約。較早前有消息稱，AGBA擬向康宏收購理財平台業務，以及獨立理財顧問（IFA）業務三成股權，4億美元作價中，1億美元會以現金支付，其餘3億美元由AGBA發行新股支付，交易目前仍在洽商中，估計或於日內公布。

康宏委李晉頤林國昌任獨董

此外，康宏在下周就罷免及委任新董事大表決前，昨日公布委任曾任富邦銀行（香港）董事總經理兼行政總裁的李晉頤為執行董事，並委任執業律師兼耀萊集團（0970）及華新手袋（2683）的獨立非執行董事林國昌，出任其獨董。兩人的委任均由本周四起生效。