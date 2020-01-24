港10月CPI跌0.2% 連續4個月通縮

基本通脹0.4%略放緩

若剔除所有政府一次過紓困措施的影響，10月份的基本通脹率為0.4%，較9月份的0.5%低，主要是私人房屋租金和家庭服務費用升幅收窄所致。

政府發言人表示，私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微；然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。由於環球和本地經濟情况仍受制於新冠病毒疫情發展，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微，政府會繼續密切留意情况。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水跌21.4%、衣履跌5.5%、耐用物品跌2.7%及交通跌1.8%。另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年升幅的類別為食品升3.2%、雜項物品升1.5%、外出用膳升0.9%、住屋升0.5%、煙酒升0.5%和雜項服務升0.1%。

最新一批通脹掛鈎債券（iBond）（4239）昨日上市第四日，再創新高，昨升0.2%至103.5元，最高曾見103.55元，成交金額1.08億元。