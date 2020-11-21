青海領導調任遼寧河南 三地國企齊爆煲

對比青海省投，是次華晨集團同樣動用到同屬遼寧省國資委的遼寧交投，以及吉林省財政廳的吉林信託去轉移最具價值的華晨中國（1114）股權，手法亦有異曲同工之妙。

除了華晨集團及青海省投，近期發生債務危機的大型地方國企，還有也是遼寧省國資委的盛京能源，以及河南國企永城煤電。相關省份對於資不抵債國企的處理態度，或許與這兩年青海省一、二把手先後調任遼寧省及河南省有關。

青海省投在6月宣布破產重整後，時任青海省省長劉寧在當月月底調任遼寧省委副書記及代省長，再在8月正式就任省長一職。至於現任河南省省委書記王國生，2018年3月上任前剛好也是青海省省委書記，在他掌政青海省期間，劉寧曾是其副手，任青海省省委副書記，兼任省委政法委書記。

除了領導履歷的巧合，在華晨集團忙於應對違約時，遼寧省國資委主任何慶於上周二（10日）受查落馬，至於其前任左大光，在去年7月19日也被「雙開」（開除黨籍及開除公職）。

吉林信託4任董事長受查

內地媒體報道，華晨中國的30.42%股權目前被抵押予吉林信託，事實上吉林信託負面消息亦不斷，作為吉林省財政廳旗下企業，自2001年3月改制以來4任董事長全部都因違紀違法受查，最近一位落馬董事長邰戈於今年9月27日受查，而在其受查一個多月後，華晨中國的股份便被質押予吉林信託。