力保華晨寶馬 既涉「金蛋」更涉面子

倘沒華晨寶馬貢獻 華晨中國連蝕8年

然而，「金蛋」固然是華晨集團要力保華晨寶馬完整的原因，但國家面子可能才是最大理由。2018年4月，國家主席習近平在博鰲亞洲論壇開幕儀式表示要擴大對外開放，包括放寬汽車行業外資持股比例限制；同年6月，發改委和商務部宣布5年內全面開放汽車行業外資持股限制。

到10月份，華晨中國宣布與寶馬簽訂協議，寶馬以36億歐元（約326億港元）收購華晨寶馬25%股份，交易於2022年完成，屆時寶馬在華晨寶馬的持股增至75%，華晨中國持股減至25%；當時，國務院總理李克強更在中南海接見寶馬董事長，高調表明中國推進開放是「說到做到」。

因此，華晨寶馬對華晨中國的盈利貢獻其實在兩年後鐵定會削半，然而作為中國政府放寬汽車行業外資限制的首個「範例」，就算華晨集團要破產，也不能牽連到上市公司，以致華晨中國與寶馬的協議「說到做不到」。