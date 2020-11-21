華晨母企破產 上市股份提前轉移 65億人幣債違約 中證監立案調查

明報記者 陳子凌

瀋陽市法院昨日宣布，受理上星期五（13日）債權人格致汽車因1000萬元（人民幣‧下同）欠款而提出對華晨集團的破產重組申請。法院指出，華晨集團存在資不抵債情况，具備破產理由，但同時具有挽救的價值和可能，有重組的必要性和可行性。雖然壓垮華晨集團的一根稻草只是1000萬元，但據華晨集團本周一透露，集團已有約65億元債務違約，且逾期利息總計1.44億元。

華晨中國：公司業務如常運作

中證監亦出手，就華晨集團債券違約一事發出警示函，並對其涉嫌信息披露違規立案調查，強調要打擊各類違法違規行為，維護債券市場良好秩序。此外，中證監亦對承銷華晨債券的招商證券（6099）啟動同步核查，上交所也向招商證券發出監管警示函，指其受託華晨債券時，未有履行信息披露職責。

對債券承銷商招證啟動核查

作為地方國企，華晨集團旗下持有4間上市公司，分別是A股的申華控股、金杯汽車，以及港股華晨中國和去年分拆的新晨動力（1148）。因確定不涉及上市公司，華晨中國及新晨動力昨在母企重組消息傳出後股價急升，分別升8%及7%，其他車企亦上揚。

華晨集團擁有中華、金杯、華頌3個自主品牌，以及透過華晨中國擁有華晨寶馬、華晨雷諾兩大合營品牌。上海申華及金杯昨日先後發通告指可能會對股權結構等方面產生一定影響。雷諾回應稱，華晨雷諾正常運營，惟華晨中國截稿前仍未有任何回應。

華晨集團重組已成定局，但市場質疑其在「爆煲」前的一輪資產處置操作。華晨集團不單在5月和7月轉讓部分華晨中國股權至同屬遼寧省國資委的遼寧交投集團；在9月30日再把餘下所有股權轉讓予9月22日才註冊成立的子公司遼寧鑫瑞，令華晨中國不再直屬於集團。而在10月下旬集團宣布債券違約後，遼寧鑫瑞將30.43%華晨中國股權質押，據內媒報道，接手者為吉林省財政廳旗下的吉林信託（見圖）。

吉林信託成鑫瑞優先債權人

在如此一輪操作下，吉林信託作為遼寧鑫瑞的優先債權人，會享有優先債權去接收華晨中國被抵押的股份，但相對地，因華晨集團重組不包含華晨中國及旗下「最會生金蛋」的華晨寶馬，償債能力必大打折扣，損害其他債權人權益。日前債權人之一的星展銀行上海分行，因應華晨集團的資產轉讓行為提出仲裁，並申請將相關資產作財產保全。