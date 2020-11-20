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加國放寬港人移民 利當地樓市 多倫多及溫哥華樓價疫後反彈

【明報專訊】繼英國後，加拿大亦宣布推出便利港人移居當地的措施，包括為專上畢業的香港青年提供工作簽證，工作滿1年及滿足其他條件後，可申請永久居留，吸引年輕香港人才到當地發展。有代理指過去加拿大因為地理位置，還有稅制及樓價問題，使不少港人卻步，但預期上述措施推出後會帶來更多市民查詢，利好加國樓市。

加國政府早前公布多項吸引港人移居措施，其中一項是在過去5年內於加拿大或海外專上教育機構畢業的港人，可申請最長3年的工作簽證，如獲批准，申請人配偶或伴侶以及子女也可申請一同前往。當地政府亦新增兩項取得永久居留的渠道，針對於當地有最少一年工作經驗的現居加國港人，只要語言和教育程度等達標，或者在加拿大專上教育機構畢業的港青，都可直接申請永久居留，相關措施將於明年落實，並等待日後公布更多細節。

技術移民分3種評分系統

新措施明顯較便利年輕的港人，但如果不合上述條件，沒有親戚是加拿大公民及資產有限的港人，仍可考慮技術移民計劃。根據房地產網上平台千居資料顯示，加拿大技術移民計劃有三種，分別是技術、技工及經驗移民計劃，各計劃對申請人的工作經驗及學歷等條例都不同，而計劃共有3個計分系統，對申請人作評級。

首先是加拿大國家職業分類系統（NOC）， 按當地最需要的人才，按職業種類及技術水平等劃分成5級，0及A至D級，但只有 0、A 或 B 級才能移民加國。0為管理工作如酒店管理，A為需要大學學位的職位如醫生及建築師，B是需要專科文憑或曾接受相關職業培訓的技工，如廚師及機電工。第二是加拿大語言標準（CLB），以評估申請人的英語能力，如港人曾報考國際英語水平測試（IELTS）等測試，可以用作對照。 第三是綜合排名系統，按年齡、學歷、語言能力、工作經驗、配偶及適應能力等評分。移民局會以綜合排名評分篩選申請人，分數愈高則機會愈大。

移居加國 須留意稅制

至於得分方面，以第一種技術移民為例，申請人的職業需為 0、A 或 B級內，過去10年最少有1年工作經驗，若經驗6年或以上最多有15分，其後語言能力CLB要有7分或收上，學歷為高中以上，大學學士畢業有21分，若讀到碩士則有最高25分。另外兩種技工及經驗移民的學歷要求會較低，但工作經驗要求則相應較高，其中技工移民需要有當地僱主發出最少1年全職聘用通知，或加拿大政府機構發出的資格證書。經驗移民更要有過去 3 年間，最少1年當地工作經驗，不包括學生兼職打工和自僱工作。單人技術移民申請費用需要1040加元，及490加元發錄費，合共約9000港元。

中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛預期，加國政府的便利港青移居措施，會帶來一定查詢，並利好整體樓市。實際上以往到當地置業的港人，都是以回流加國或自用的人士為主，及小部分熟悉當地市場的投資客。對於有意移居當地的港人，他建議需要留意稅制，皆因稅項會視乎稅務身分，如非稅務公民等多種身分，比較複雜。而多倫多及溫哥華仍是港人熱門置業選擇，始終較多華人聚居，及生活環境較適合港人。近年加拿大樓都受內地客歡迎，如果日後會放鬆樓市政策，他料後市都會趨向平穩。

近年於本港推售的加拿大海外樓銷售活躍，但許大衛指由於當地物業入場門檻一般較高，又較為偏遠，加上稅制的關係，及推出針對海外買家的稅項，不熟悉當地買家都甚少考慮。以中原代理，Landa Global Properties發展商旗下溫哥華住宅項目Main & Twentieth為例，共有42個單位，戶型一房至兩房，實用面積由631至793平方呎，部分單位會連車位，入場費65萬加元起，相當於約384萬港元。

溫哥華獨立屋9月升幅勝公寓

新冠肺炎重創加拿大經濟，影響樓市氣氛，但近期有復蘇迹象，兩大城市多倫多及溫哥華樓價都續見反彈。大多倫多地產局（TRREB）報告顯示，樓市已逐漸收回早前的失地，9月平均樓價按年升11.6%至約90萬加元（532萬港元），市中心升了9%，增幅有加快迹象。大溫哥華地產局（REBGV）數據亦顯示，9月整體樓價按年升了6%，達到約105萬加元（621萬港元），其中以獨立屋升幅更勝公寓，升幅達到8.5%。

明報記者 王俊騏

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