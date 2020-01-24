湯文亮：提議WFH 竟然搞喊同事

報紙報道匯豐WFH計劃，不但每個星期可以有4日WFH，仲有辦公室設備補貼，但沒有講匯豐同事反應。如果每個星期可以4日WFH，不用半年，公司畀大信封都唔會覺得奇怪。老實說，我覺得匯豐同事的反應不會很好，而事實上他們大多數不會接受WFH，莫講每個星期4日咁多，1日也不會接受，不過，報紙是不會報道出來。

在午飯時，我突擊話有事公布，對所有同事話他們可以任意申請WFH，每周1至5日都可以，只要向人力資源部門登記，並且安排自己的工作以及與其他同事如何交接，現場沒有反應，突然間有一位女同事喊了出嚟，不知是否連鎖反應，有幾位女同事亦眼濕濕。她們問：「公司是否準備裁員，如果可以WFH，代表那位職員的重要性很低，首先會被裁？」

WFH畀機會老闆炒魷魚

我話不是，不過在疫情之下，公司亦要未雨綢繆，香港繼續封關，租客不能生存，公司亦要裁員自保，先小人後君子，那些可以WFH的同事將會首先被離職。不過，我相信出現裁員的機會不大，各位同事可以放心申請。我聽到有同事細細聲講「鬼信你」，我亦沒有理會。

到放工的時候，人力資源部門同事話參加WFH的同事不多，只有兩個清潔阿姨，還有一個可以用，至於其他同事，根本連問都冇問。由此可見，各位同事認清形勢，識時務者為俊傑，在疫情下，生意咁難做仲WFH，即是畀機會老闆炒魷魚，唔好以為老闆是好人，好人做唔到老闆。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]