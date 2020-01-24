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譚新強 中環新譚

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譚新強：兩種蔓延全球的大流行：COVID和社交媒體思想病毒

【明報專訊】COVID大流行已在全球肆虐大半年，全球確診人數超過5000萬，死亡人數超過130萬，全球經濟進入衰退，航空業更接近全面停擺。對全球絕大多數的人來說，這是一次前所未有的經驗，唯一稍可作比較的是1918年春天開始，持續近兩年的所謂西班牙流感大流行。當年大流行最初爆發時，正值第一次世界大戰尾聲，其實發源地並非西班牙，真正起點懷疑是法國、英國，甚至美國，但這些國家的政府，因為正在打仗的原因，不想影響軍心，所以封鎖疫情消息，但後來病毒傳到當時中立的西班牙，就無顧忌地報道，結果反被冠名為西班牙流感大流行，真冤枉！

1918年距今已102年，年代久遠，當時醫學並不昌明，連盤尼西林都要等到1928年才被發明，只對bacteria（細菌）有效，virus（病毒）無效。統計也並不準確，估計感染人數可能高達當時全世界人口的40%，即約7億人，估計死亡人數由5000萬至1億！一般說法是該次疫情為豬流感，但我有點疑惑，通常豬流感死亡率（IFR）只有0.01%至0.03%左右，但1918年那次，死亡率似乎高達7%或甚至超過10%。有人解釋死亡率超高跟戰爭有關，很多染病士兵滯留在衛生環境極差的戰壕，未能獲得適當醫療照料。亦有可能病毒雖屬豬流感，但出現特別基因變異，加強殺傷力。亦有人懷疑，最厲害的病毒感染了士兵，本應就在原地病死，未必能把病毒大量散播出去（即R0較低），但因為當時已有蒸汽火車和輪船，所以仍能把不少傷兵運回後方，亦順帶把病毒傳播到全歐洲和甚至美洲，可算是人類史上第一次全球大流行。

雖然數據不太準確，但我們仍知道1918年大流行的蔓延過程（圖1）。整個疫情經歷三波，由1918年北半球春季開始出現第一波，到初夏時稍有緩和，然後到入秋時出現更嚴重，死亡人數最多的第二波，然後到了1919年春天，再出現仍頗厲害的第三波。那次沒有發展出疫苗，為何大流行停下來也是個謎。會否是真的散播到了所謂群體免疫臨界點？還是病毒繼續變異，殺傷力逐漸減弱，很可能兩個因素都有。

今次COVID大流行的情况又怎樣呢？百年來的醫學突飛猛進，人民的教育水平也大大提升，這一切對應付疫情有多少幫助呢？到現時為止，感染人數比例和死亡人數都仍遠低於1918年，部分原因可能是由於兩種病毒的傳染度和殺傷力都很不同；除此之外，多月來各國對社交距離和個人衛生的宣傳（洗手和戴口罩），亦應有一定作用，藥物和疫苗研發亦以破紀錄的極速進行。但可惜全球感染率和死亡率的圖形，跟1918年的仍非常相似，今年春天出現第一波，最近一個月就正出現更巨大的第二波！部分可能是季節問題，但部分亦肯定是人為因素。

對付全球大流行的最佳方法當然是各國合作，統一抗疫政策、旅遊控制和分享診治經驗和數據，然後共同發展疫苗和醫藥。但事實當然不是這樣，大部分國家只會各自為政，美國尤其自私，只會搶購和囤積口罩、保護衣物和醫藥，即使成功發展疫苗，相信初時亦不會讓其他國家人民分享。只有中國將比較大方及有能力幫助鄰國和其他發展中國家，但奈何某些國家如巴西，受到美國威脅，被迫暫答應將不使用中國疫苗。走着瞧吧，當這些國家找不到足夠疫苗，或發現負擔不起高昂的西方價格，到時或許對中國的態度將有所改變。

中國採最嚴厲措施 3個月內控制疫情

既然各自為政，每個國家的政策有別，疫情發展也必然有所不同。中國是首個出現COVID大爆發國家，初時武漢疫情嚴重，但中國採取了最嚴厲，但亦是最科學化，後來更證明是最有效亦是最整體人性化的封鎖、檢測、接觸追踪，以及緊急醫療措施，結果在3個月內就終能把疫情控制下來。至今幸運地仍未爆發第二波嚴重疫情，中國內地人民生活已逐漸回復正常。除政府努力外，人民的素質亦是成功抗疫的一個主要原因。據聞科興生物（Sinovac）的疫苗已通過臨牀測試，已為數十萬需要出國的醫療和政商界人士注射，有效率高近100%，比輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的更高一點。

西方醫學本應更進步，但今次處理疫情反而遠比中國差（圖2）。先看英國，感染率是經典的1918年雙波浪形，現正經歷更嚴重的第二波。英國政府錯在初期誤信反科學兼殘忍的所謂群體免疫政策。現在逐漸發現COVID多種嚴重長期後遺症，包括血塊凝結、心臟發炎，高達兩成康復者在90天後，竟患有各種精神病，包括抑鬱、創傷後壓力症候群（PTSD）和癡呆（dementia）等！本來還有不少人被瑞典的自由民主形象所迷惑，對缺乏科學根據的所謂群體免疫政策半信半疑，現在多了研究結果，大家仍對群體免疫感興趣嗎？

後來英國首相約翰遜（Boris Johnson）自己染病幾乎喪命才改變策略，但為時已晚，已不能完全控制疫情。英國的情况有點可惜，英國是個島國，加上已「成功」脫歐，目的不就是跟歐洲大陸斬斷關係嗎？為何仍不能成功抗疫？

毫無疑問，美國醫學是全球最先進的，但今次處理疫情反而是遠遠最差的。美國感染率圖形比1918年更差，美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）都承認美國的第一波根本從未停止過！1918年大流行，美國死亡人數約67萬，只佔全球1%左右，低於當時美國佔全球的人口比例。今年美國COVID死亡人數已約25萬，佔全球近20%，是美國佔全球人口比例的5倍，對比1918年是大退步！美國每百萬人的死亡率，是中國257倍，多恐怖！即使疫苗已在望，但廣泛應用仍需數月。即使拜登1月上台，較積極處理疫情，但他並非神仙，被拖延交接亦有代價，更難扭轉疫情，未來數月仍將有數以十萬計美國人無謂犧牲。

特朗普競選集會無助選情 卻助長疫情

到底美國出了什麼錯？最簡單的解釋當然是總統特朗普的無知、無能和混亂的瘋狂政策。1918年9月，費城舉行為一戰債券融資的大巡行，事前已有醫生反對，但結果無效。當日參加人數超過20萬，數天後逐漸有人發病，估計超過4萬，死亡人數約1.2萬，被喻為美國歷史上導致最嚴重傷亡的大巡行。102年後，特朗普當然完全沒有汲取歷史教訓，即使自己染病後，仍堅持舉行大型選舉集會，最終幫不了自己選情，但肯定助長了COVID！

為何變成這樣？真正解釋是其實美國（以至全球）正遭兩種大流行同時襲擊，除COVID外，還有一種經社交傳媒如facebook和Twitter傳播的「思想病毒」！原來經常散播反科學，錯誤COVID相關消息的極右媒體Fox news和Breitbart news的facebook點擊率，遠高於報道較正確，符合科學疫情消息的媒體如CNN和MSNBC等（圖3）。極右社交媒體抓準中低下層白人的不滿，藉此散播各種虛假、盲目、邪惡和充滿仇恨的「思想病毒」，連疫情都變得政治化。但結果害人亦害己，現在全國疫情非常嚴重，尤其最支持特朗普的紅色州份。

極右社媒散播「思想病毒」

特朗普支持者（不止在美國）已退化至完全非理性，願意相信任何荒謬陰謀論，包括COVID是蓋茨（Bill Gates）加索羅斯（George Soros）加福奇（加中國？）所發明出來的世紀疫症。特粉滿腦子只有仇恨、恐懼、歪理和種族歧視。近半美國人變成反科學，連最基本醫學常識如戴口罩防疫（1918年已知道）都不懂，反變成政治圖騰，被總統譏笑的對象。即使疫苗成功，相信過半美國人仍將拒絕注射。

2009年，facebook和Twitter，被利用為煽動新疆暴亂工具，被迫離開中國內地。中國因此被駡多年，初時我也有同感，覺得言論控制得過嚴，不習慣在中國內地不能使用facebook。但經歷了香港邪惡暴亂，和目睹美國各種瘋狂反理性行徑，不少「思想病毒」都是經缺乏監管，完全漠視事實的社交媒體散播，就開始有所反思。我是一個相信科學和接受事實的人，當見到社交媒體變質，危險性大增時，就逐漸明白中國頗嚴的社交媒體政策是具遠見，有道理和需要的！現在連美國也知道事態嚴重，國會不停舉行針對facebook和Twitter的聽證會，提出各種社交媒體的監管漏洞和社會責任問題。

政府監管社媒不容易

回頭想，為何社交媒體，以創新科技為名，就可得到優待，完全逃避傳統媒體的所有牌照和監管要求（其他行業如Uber和Airbnb也有同樣不合理優勢）？全球所有國家包括美國都有嚴厲的傳統媒體監管。過去美國要求所有媒體如電視台和報紙的大股東，都必須為美國人。最佳例子是梅鐸（Rupert Murdoch），澳洲出生，移民兩次，最後入籍美國，才可收購非常重要的Fox和《華爾街日報》（The Wall Street Journal, WSJ）。近年政策稍有放鬆，有個別批准同聲同氣澳洲人的一些小型收購。電視台需要繳交牌照費，更需接受嚴謹審視尺度，但串流平台如Netflix，既不需牌照，更不受任何監管，色情、暴力、粗口，什麼都容許！Netflix、facebook和Twitter等新媒體，已滲透全球，各國政府反面對巨大壓力放棄合理監管媒體的標準！如斗膽反抗，反必被指控為抑壓言論自由，和被扣上更嚴重的跟不上潮流帽子！

中國是最先和極少數有足夠自信和實力去抗拒社交傳媒失控的國家，現在連美國也開始跟隨，相信其他國家亦將有檢討。監管媒體永不容易，極難達到最佳平衡，監管必須以科學和整體社會利益為標準。政策絕不可縱容散播違反科學和事實的假消息，例如戴口罩有害，或某未經驗證的藥物有效醫治COVID等等。除此之外，亦必須防止社交媒體散播各種危險，可導致社會嚴重不穩定，煽動暴力，鼓吹種族、宗教、性別和性取向歧視等各種仇恨意識，反道德和人性的「思想病毒」。

（中環資產持有Moderna、Netflix及Uber的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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