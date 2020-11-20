周顯：金主公司遭DQ 因債仔另起爐灶

查實他的債主當然是遍及香港，但最大的受害人，應該是某名金主，故事簡直是一殼眼淚。

話說這名大金主非但借錢給他，還打本給他開公司，這盤生意用來維持上市公司的經營地位，一直相安無事。可惜，有一天，公司經營地址的業主決定收回自用，本來，咁咪把公司地址搬了，在別處經營，咪得囉！

債仔過橋抽板 金主一殼眼淚

誰知借錢大王心想﹕自己欠下金主巨債，公司開不開、在哪裏開，關自己乜事？於是，惡向膽邊生，他竟然找來另一名投資者，打本給他用回原來的公司名字和班底，另覓地方，重開公司。

換言之，這家新公司，金主沒份。可笑的是，在很長的一段時間，金主還以為自己仍然是該新公司的大老闆。結果……上市公司因為沒有業務，被交易所DQ了，金主這才恍然大悟﹕原來是被對方忽悠了。

一隻殼，億幾銀，就這樣化為烏有了，而借錢大王所得到的，不過是新拍檔每月付幾萬元薪水給他，繼續經營公司下去。如果你是金主，你㷫唔㷫？這簡直是深仇大恨了。

[周顯 投資二三事]