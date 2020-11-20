盧楚仁：疫苗接種利美匯見底回升

所以，儘管美國兩大藥廠輝瑞及Moderna已相繼宣布疫苗好消息，但也未能夠挽回投資者對美股及美元的信心，因此雙雙出現調整。

拜登上場勢大幅加稅

而且禍不單行，在星期二（11月17日），美國公布的10月核心零售銷售月率， 以及10月零售銷售月率兩者均全面大跌，反映美國零售市場已出現極大隱憂。11月疫情比10月更嚴重，估計11月的經濟數據會急劇惡化。金融市場另一個擔心，是大選過後到現在，美國國會仍然未能就刺激經濟方案達成共識，並不是大選前所說，會在大選後馬上通過。

現在美國經濟因疫情再度告急，並有機會急速下行，但白宮和國會之間在救市方案的金額存在巨大分歧。因此相信上述種種不利因素對美股及美匯短期均構成壓力。不過值得注意的是，美國兩大藥已先後宣布成功研發有效程度達95%的疫苗，只待美國食品藥品監督管理局（FDA）批准使用。如無意外，12月便會推出讓美國民眾大規模接種，美國疫情在得以控制下，經濟活動便會回復正常。一旦FDA宣布可讓民眾接種疫苗，估計會令美匯指數出現報復反彈。

美股方面，疫苗正式接種的消息，不排除令舊經濟股反彈力度繼續勝過新經濟股及科技股，但拜登上台後有機會大幅度加稅及大幅提高最低工資，對美股整體不利。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]