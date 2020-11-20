經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：內需股火熱 百威東岳炒落後

【明報專訊】港股表現持續偏軟，舊經濟或科網股都陷入拉鋸狀態；內需消費股炒得火熱，但除了高追，可以選擇的不多，染藍的百威亞太（1876）持續轉強，預料仍可追落後。

恒指昨低開83點向下，最多跌232點、低見26,311點，但很快回穩，之後上試高位未能突破，尾市受壓，收報26,356點，跌187點或0.71%；國指跌0.80%。大市成交1319億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份兩成半多，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為45比55。近6日大市有5日跌多升少，市况偏弱但不乏炒作，買盤動力保持強勁。

基建及建材跌近2%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，基建及建材跌近2%表現最差，其次中資金融、內房及物管跌1.7%、1.6%。國務院提出部署提振消費，包括開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，給予購買綠色智能家電補貼，提振餐飲消費等。消息刺激汽車及相關、家品及零售受到追捧，各升約2%；其他消費股亦做好，紡織及服飾升1.7%，食物飲品、博彩及消閒升約1%。

內需消費股依然圍繞着強勢股炒作，體育用品安踏（2020）、李寧（2331）、汽車及相關吉利（0175）、中升（0881）、食品華潤啤（0291）、家品海爾（1169）、敏華（1999）等再創新高。啤酒股百威亞太相對落後，可以留意。

汽車家電等消費股強勢

百威4月低位回升以來，表現一直追不上同業如華潤啤、青島啤（0168），主要是公司重點市場除了中國，還有韓國、印度及越南等；雖然旗下中國的業務持續改善，但被其他市場持續受到疫情影響所抵消。此外。公司較高的估值也窒礙股價上升動力，但隨着潤啤、青啤上漲，估值溢價已收窄。百威受到染藍消息刺激，股價急升後回調，守住10天線回升，延續升浪，有望向上挑戰28元高位；止蝕位放在10天線。

汽車家電等消費股強勢，對一些上游原材料股帶來支持。東岳（0189）為氟硅行業龍頭，主要產品包括含氟高分子材料、製冷劑、有機硅，其可以廣泛應用於建築、電器、電子及汽車等工業。今年上半年公司含氟高分子材料業務受疫情及經濟影響較小，業績下跌一成半多，但製冷劑、有機硅業務重創，業績大減八成及六成。雖然製冷劑產品R22價格持續低迷，但隨着內地經濟活動恢復，有機硅DMC價格近月持續攀升，有利東岳業績走出谷底。

股價走勢，東岳月初低位回升，至今累升超過四成，加上逼近4.5元阻力，短線有機會在4至4.5元整固，可以於區間低位吸納；倘若低收3.8元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕東岳 工業 百威 內需股

上 / 下一篇新聞

五礦攻港頭炮 蔚藍東岸折實1.77萬推 貼去年初同區曦臺呎價 開放戶489萬入場
五礦攻港頭炮 蔚藍東岸折實1.77萬推 貼去年初同區曦臺呎價 開放戶489萬入場
話你知：4年前40億投地皮 超市場估值逾四成
話你知：4年前40億投地皮 超市場估值逾四成
太古EIGHT STAR STREET 首推單位擬標售
太古EIGHT STAR STREET 首推單位擬標售
何文田連錄蝕讓 加多利峯業主損手200萬
何文田連錄蝕讓 加多利峯業主損手200萬
荃灣智能迷你倉 月租700元起
荃灣智能迷你倉 月租700元起
福晟10億放售企廣一籃子樓面 未賣先蝕
福晟10億放售企廣一籃子樓面 未賣先蝕
美心創辦人伍沾德上月辭世 享年98歲 女兒伍淑芬料代家族董事職
美心創辦人伍沾德上月辭世 享年98歲 女兒伍淑芬料代家族董事職
受累疫情伍淑清言論 美心上半年蝕近4億
受累疫情伍淑清言論 美心上半年蝕近4億
融創服務「爆冷」大升 每手帳賺2540元
融創服務「爆冷」大升 每手帳賺2540元
涉串謀偽造帳目85億 冠軍看通8前高層被捕
涉串謀偽造帳目85億 冠軍看通8前高層被捕
國常會稱擴消費 內需股急漲
國常會稱擴消費 內需股急漲
1個月拆息跌見10年新低
1個月拆息跌見10年新低
莎莎中期虧損擴大逾5倍 蝕2.42億 續關遊客區店舖
莎莎中期虧損擴大逾5倍 蝕2.42億 續關遊客區店舖
維他奶上半年賺多26％ 港收入大跌14％
維他奶上半年賺多26％ 港收入大跌14％
旺旺中期多賺兩成 股價升半成
旺旺中期多賺兩成 股價升半成
永煤債違約 多家銀行涉嫌違規
永煤債違約 多家銀行涉嫌違規
新冠疫情帶動遊戲需求 網易上季收入升27.5%
新冠疫情帶動遊戲需求 網易上季收入升27.5%
富途第3季賺4.08億 按年增16倍
富途第3季賺4.08億 按年增16倍
醫思發可換股債等集資逾6億
醫思發可換股債等集資逾6億
羅馬暴瀉前 主席減持套1323萬 股價昨急挫七成 避逾900萬虧損
羅馬暴瀉前 主席減持套1323萬 股價昨急挫七成 避逾900萬虧損
中通快遞季度少賺逾8% 單價挫近兩成
中通快遞季度少賺逾8% 單價挫近兩成
華首發負息主權債 歐洲認購反應佳
華首發負息主權債 歐洲認購反應佳
歐元國際使用量 7年來首超美元
歐元國際使用量 7年來首超美元
Tesla股價破頂 馬斯克身家兩日增1400億
Tesla股價破頂 馬斯克身家兩日增1400億
張兆聰：資源股強勢 俄鋁回調可吸
張兆聰：資源股強勢 俄鋁回調可吸
何民傑：撤辣招助青年上車
何民傑：撤辣招助青年上車
技術取勝：JS環球生活待突破17.2元
技術取勝：JS環球生活待突破17.2元
盧駿匡：炒股不炒市 吼整固後創新高股份
盧駿匡：炒股不炒市 吼整固後創新高股份
李嘉誠投資醫療科技 幫癱瘓病人重新行路
李嘉誠投資醫療科技 幫癱瘓病人重新行路
ECA調查：港僱員明年平均加薪3%
ECA調查：港僱員明年平均加薪3%
周顯：金主公司遭DQ 因債仔另起爐灶
周顯：金主公司遭DQ 因債仔另起爐灶
譚新強：兩種蔓延全球的大流行：COVID和社交媒體思想病毒
譚新強：兩種蔓延全球的大流行：COVID和社交媒體思想病毒
湯文亮：提議WFH 竟然搞喊同事
湯文亮：提議WFH 竟然搞喊同事
加國放寬港人移民 利當地樓市 多倫多及溫哥華樓價疫後反彈
加國放寬港人移民 利當地樓市 多倫多及溫哥華樓價疫後反彈
盧楚仁：疫苗接種利美匯見底回升
盧楚仁：疫苗接種利美匯見底回升