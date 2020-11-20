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張兆聰：資源股強勢 俄鋁回調可吸

【明報專訊】恒指昨日跌187點，收報26,356點，成交金額1319億元。美股高位回落，環球股市跟隨，港股無論是價值股還是科技股皆受壓，但餐飲股、體育用品股、啤酒股等內需股強勢上揚，國務院多項措施刺激汽車消費，廣汽（2238）和東風（0489）分別升10％及4.6％。另一強勢的是資源股，當中俄鋁（0486）急升近10％，若回調可低吸。

美股周三晚尾市急跌，昨日美股期貨亞洲時段繼續向下，傳媒多傾向以疫情走勢解釋市况升跌，但市場卻出現價值股和動力股齊齊偏軟，很難再以此來解釋。

市場設局依舊，疫苗和大規模刺激都在路上，疫情惡化則進行中，買升買跌皆可，短期重點卻是盤路傾側。美銀美林最新基金經理調查，顯示91%受訪基金經理預期未來12個月經濟將逐漸復蘇，樂觀程度為近兩年新高；對股市配置比重淨加碼幅度攀升至46%、是2018年1月（即美股千點大跌前夕）以來最高水平，現金持有比重則下滑至4.1%，為2015年4月以來最低水平。與股市過熱、發出沽售信號的3.5％水平的差距已不遠。看好科技股仍是參與度最高的交易，其次是沽空銀行股與看好公司債。

美股現金水平偏低 買盤動力減弱

市場現金水平已偏低，買盤動力自然減弱，當投資者臨近年尾趁高位鎖定利潤，承接力不足便會令市場易跌難升。高盛則指股市升幅巨大，本月尾會因基金調整股債比重，股市將出現360億美元的沽售。

此外，特斯拉獲納入標普500指數，由於市值太巨大，若一次性調整比重，會引發其他成分股被動沽售，也對市况帶來影響。當盤路傾側後出現調整，往往會來勢很急，但因為基本因素不變，沽售不會持續。

國務院3招刺激汽車消費，包括鼓勵各地增加號牌指標投放、開展新一輪汽車下鄉、補貼以舊換新，將3500萬輛國三及以下老舊高排放車輛淘汰。另外，鼓勵補貼更換智能家電。市場顯然早有春江鴨，吉利（0175）昨日先跌後回穩，完全是利好兌現的表現，家電股也是落後的海信（0921）跑贏海爾（1169）。要留意，今年9月內地已推出新能源汽車下鄉，短時間內政策力度大幅加碼，反映中央正全力刺激消費來推動經濟增長。昨日也是炒起內需股，海底撈（6862）、九毛九（9922）、安踏（2020）、李寧（2331）、潤啤（0291）、青啤（0168）等升幅介乎2％至5％。

推汽車下鄉 吉利昨先跌後回穩

銅股連日強勢後整固，紫金（2899）和江西銅（0358）跌逾2％，五礦（1208）則先跌後升。美國鋁業發力向上，俄鋁昨日亦跟隨。俄鋁產品都是銷往歐洲，業務與當地經濟關係密切，回顧俄鋁近年走勢，除了受美國制裁和解取制裁的影響外，股價與MSCI歐洲相當同步。歐洲股市疫後強勁反彈，俄鋁到近日才發力，其實只是追落後。

要留意，歐洲疫情雖然嚴重，但每日確診人數似乎已見頂，近期正逐漸回落。短期不利因素是匈牙利和波蘭在放水議案投下反對票，原因是議案要求成員國尊重法治。

無論如何，歐洲疫情已見曙光，放水也是時間問題，料歐洲股市大勢向上，俄鋁也會跟隨，可趁調整時小注收集。

[張兆聰 還看今朝]

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