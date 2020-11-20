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盧駿匡：炒股不炒市 吼整固後創新高股份

【明報專訊】恒指在過去兩星期維持在26,000點至26,500點的區間上落，市場觀望的氣氛十分濃厚。在過去一個星期有兩家藥廠表示成功研發新冠肺炎疫苗，在第一間公布消息時，美國道指曾飈升超過1500點，但第二間公布消息時，升幅只有大約500點。市場表現呈現一鼓作氣、再而衰、三而竭的情况。相信再有藥廠公布相關的消息，市場反應亦會愈來愈小，因為一切都在預期之內。然而，兩次美股急升對港股的影響十分有限，因此，恒指如果要突破26,500點阻力，或需要有國策消息刺激。

洛鉬升近阻力位 短期或整固

恒指在現水平阻力十分明顯，加上短線市寬已由超買區回落，暗示後市具有一定的下行空間，現時只欠恒指一下的急跌來觸發調整。雖然恒指暫時在高而窄幅波動，但個別股份表現仍然亮麗。

當中包括吉利（0175）近日呈現上升旗的利好技術形態，於本周三顯著上升並且有成交配合，後市有望繼續挑戰高位。反之，比亞迪（1211）呈現了見頂訊號，相信資金已換碼至吉利。

至於資源板塊亦見有聯動，當中江西銅（0358）、洛陽鉬業（3993）及紫金（2899）都顯著上升。 當中洛陽鉬業已升近阻力位，短期或有整固；假若稍後時間能夠突破，將會有機會出現新一輪升浪。簡單而言，現時屬於炒股不炒市，入市對象最好是在整固後創新高的股份，因為蟹貨較少，會有利升勢。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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