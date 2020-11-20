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2020年11月20日星期五
技術取勝
投資策略
五礦攻港頭炮 蔚藍東岸折實1.77萬推 貼去年初同區曦臺呎價 開放戶489萬入場
話你知：4年前40億投地皮 超市場估值逾四成
太古EIGHT STAR STREET 首推單位擬標售
何文田連錄蝕讓 加多利峯業主損手200萬
荃灣智能迷你倉 月租700元起
福晟10億放售企廣一籃子樓面 未賣先蝕
美心創辦人伍沾德上月辭世 享年98歲 女兒伍淑芬料代家族董事職
受累疫情伍淑清言論 美心上半年蝕近4億
融創服務「爆冷」大升 每手帳賺2540元
涉串謀偽造帳目85億 冠軍看通8前高層被捕
國常會稱擴消費 內需股急漲
1個月拆息跌見10年新低
莎莎中期虧損擴大逾5倍 蝕2.42億 續關遊客區店舖
維他奶上半年賺多26％ 港收入大跌14％
旺旺中期多賺兩成 股價升半成
永煤債違約 多家銀行涉嫌違規
新冠疫情帶動遊戲需求 網易上季收入升27.5%
富途第3季賺4.08億 按年增16倍
醫思發可換股債等集資逾6億
羅馬暴瀉前 主席減持套1323萬 股價昨急挫七成 避逾900萬虧損
中通快遞季度少賺逾8% 單價挫近兩成
華首發負息主權債 歐洲認購反應佳
歐元國際使用量 7年來首超美元
Tesla股價破頂 馬斯克身家兩日增1400億
張兆聰：資源股強勢 俄鋁回調可吸
何民傑：撤辣招助青年上車
技術取勝：JS環球生活待突破17.2元
盧駿匡：炒股不炒市 吼整固後創新高股份
李嘉誠投資醫療科技 幫癱瘓病人重新行路
ECA調查：港僱員明年平均加薪3%
劉思明：內需股火熱 百威東岳炒落後
周顯：金主公司遭DQ 因債仔另起爐灶
譚新強：兩種蔓延全球的大流行：COVID和社交媒體思想病毒
湯文亮：提議WFH 竟然搞喊同事
加國放寬港人移民 利當地樓市 多倫多及溫哥華樓價疫後反彈
盧楚仁：疫苗接種利美匯見底回升
技術取勝：JS環球生活待突破17.2元
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【明報專訊】廣汽集團8元有支持（圖）
希瑪眼科需守5.8元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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