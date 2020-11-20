何民傑：撤辣招助青年上車

未來數年難加息 3厘壓測不合時宜

金管局於2013年以穩定銀行系統為由，對申請按揭者強制實行壓力測試，其中要以增加利率3厘為假設，測試供款人的收入仍然是否達標。當時市場預期美國聯儲局將會加息，事實上聯儲局後來的確加息9次，證明當時金管局的要求算是合理。不過，時移世易，聯儲局過去兩年已將息口重新減至接近零；再加上，在新冠病毒疫情陰霾下，全球經濟面臨大蕭條，世界銀行更預期全球經濟可能要5年時間才能恢復至疫情前水平，經濟增長放緩預計低利率政策將會維持一段長時間，各國爭相採取量化寬鬆救市，其中聯儲局早已明言，未來數年加息機會甚微。

香港因聯繫匯率關係，息率與美國掛鈎，所以，香港供樓利息會大增3厘的情况，幾乎不可能發生。3厘壓力測試變相令置業者新造按揭時需達到更高的平均家庭月入，令上車對一般人來說更遙不可及。近日就有不少新盤開售後，年輕人付了按金後，因未能通過銀行壓力測試上會，特區政府應認真研究考慮撤銷有關不合時宜的政策。

放寬按揭門檻促進換樓 增市場流轉

此外，現時政府訂立的按揭門檻過高，亦影響物業流通。雖然特首林鄭月娥去年10月發表的《施政報告》中，宣布放寬首置樓按，將九成按揭貸款由樓價上限由400萬元，提高至800萬元，八成按揭貸款由樓價上限600萬元增至1000萬元。然而，千萬元以上單位，按揭成數最多只有五成，所需首期相較購買千萬元以下單位的首期大幅增加，儲蓄需時，令自住人士難以換樓，改善居住環境。另一方面，發展商亦因應辣招的限制，將單位愈建愈細，某程度將原有的市場扭曲。政府有需要考慮，放寬1000萬元以上單位的按揭成數由五成上調至七成，甚至八成，以讓更多人可以換樓，增加市場流轉。

事實上，在疫情之下，不少中小企的營運資金早已「乾塘」。擁有物業的東主，首先會考慮向銀行尋求抵押物業貸款，甚至賣套現，以令公司能有機會繼續營運下去，可惜政府一大堆辣招將二手市場冰封。特首林鄭月娥應要聽聽民意，逐步撤除不合時宜的辣招，讓市場自由運作，同時釋放民間財富，激活本港經濟，否認一般市民只會繼續上車無望，經濟也復蘇無期了。

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[何民傑 錢本善]