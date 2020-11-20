Tesla股價破頂 馬斯克身家兩日增1400億

總資產1200億美元挑戰蓋茨

特斯拉股價連日上升，創辦人馬斯克的身家在周二至周三增加近180億美元（約1404億港元），總資產達到1200億美元，較微軟創辦人蓋茨的身家僅少80億美元，令他隨時有望取代蓋茨，成為彭博億萬富豪榜的全球第二大富豪。今年1月以來，特斯拉的股價飛漲，使馬斯克的資產迄今增加逾900億美元，增幅是彭博億萬富豪榜之最。

身家差距日漸收窄的馬斯克與蓋茨，以往經常針鋒相對。馬斯克經常淡化新冠病毒的風險，質疑其傳播及死亡數據，而致力於推動公共衛生的蓋茨，批評馬斯克不要在自己鮮有參與的領域製造混亂。馬斯克則曾表示，與蓋茨的對話索然無味，並在9月發推文稱蓋茨對電動貨車「一竅不通」。

Nvidia上季銷售額增57%

此外，全球市值最高的晶片製造商Nvidia表示，疫情期間居家使用電腦、打機，以至大型數據中心對其晶片的需求未有放緩，預計當前財季的銷售額，將再次刷新剛創下的紀錄。受惠於疫情下的生活模式改變，Nvidia第三財季的銷售額按年增長57%至47.3億美元。該公司預期當前財季的銷售額將達48億美元，高於分析師預期。但Nvidia同時預告，本季數據中心的收入將略為下滑，因此Nvidia股價早段跌2%。

（綜合報道）

[國際金融]