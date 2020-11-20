歐元國際使用量 7年來首超美元

人民幣五甲不入

SWIFT上月的現金轉帳約有37.82％以歐元進行，比例是2013年2月以來最高，較去年底增長超過6個百分點。美元在全球支付的佔比，則較去年12月下降約4.6個百分點，上月的支付交易量只有37.64％，較2015年4月的45.3％峰值顯著回落。雖然歐元的全球支付使用量提升，但美元仍是最重要的融資貨幣，所有跨境貸款和國際債務證券約有一半以美元計價。

至於英鎊、日圓及加元，上月合計佔全球支付總量的12.25%。人民幣的全球支付量則跌至1.66％，是4月以來最低。SWIFT自2010年10月開始追蹤人民幣的支付交易量，當時人民幣排名第35位。自2014年以來，人民幣進佔頭6位，全球的支付交易量份額一直在2％以下。

日本三大銀行

明年試推私人數碼貨幣

此外，日本3家最大銀行——三菱日聯、瑞穗及三井住友，聯同約30家日本大型企業組成聯盟，準備明年起試驗發行一款通用的私人數碼貨幣，並使用一個共同的結算平台。此前，日本央行也宣布嘗試發行數碼日圓的計劃，推動無現金交易提升效率。日本是全球使用現金最多的國家之一，無現金支付僅佔其結算總額的20%，遠低於美國的45%和中國的70%。

（綜合報道）

[國際金融]