經濟
國際金融

歐元國際使用量 7年來首超美元

【明報專訊】環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，歐元上月超越美元，成為國際支付使用量最高的貨幣，為2013年2月以來首次。使用量緊隨歐元和美元的是英鎊和日圓。加幣則擠下人民幣，排第五。貿易動盪、政治衝突及疫情導致經濟疲軟，削弱了美元在國際支付交易的佔比。彭博的美元指數已由3月高位累計跌逾一成。不少分析師預期，美元匯率仍會進一步下滑。

人民幣五甲不入

SWIFT上月的現金轉帳約有37.82％以歐元進行，比例是2013年2月以來最高，較去年底增長超過6個百分點。美元在全球支付的佔比，則較去年12月下降約4.6個百分點，上月的支付交易量只有37.64％，較2015年4月的45.3％峰值顯著回落。雖然歐元的全球支付使用量提升，但美元仍是最重要的融資貨幣，所有跨境貸款和國際債務證券約有一半以美元計價。

至於英鎊、日圓及加元，上月合計佔全球支付總量的12.25%。人民幣的全球支付量則跌至1.66％，是4月以來最低。SWIFT自2010年10月開始追蹤人民幣的支付交易量，當時人民幣排名第35位。自2014年以來，人民幣進佔頭6位，全球的支付交易量份額一直在2％以下。

日本三大銀行

明年試推私人數碼貨幣

此外，日本3家最大銀行——三菱日聯、瑞穗及三井住友，聯同約30家日本大型企業組成聯盟，準備明年起試驗發行一款通用的私人數碼貨幣，並使用一個共同的結算平台。此前，日本央行也宣布嘗試發行數碼日圓的計劃，推動無現金交易提升效率。日本是全球使用現金最多的國家之一，無現金支付僅佔其結算總額的20%，遠低於美國的45%和中國的70%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美元 歐元

上 / 下一篇新聞

五礦攻港頭炮 蔚藍東岸折實1.77萬推 貼去年初同區曦臺呎價 開放戶489萬入場
五礦攻港頭炮 蔚藍東岸折實1.77萬推 貼去年初同區曦臺呎價 開放戶489萬入場
話你知：4年前40億投地皮 超市場估值逾四成
話你知：4年前40億投地皮 超市場估值逾四成
太古EIGHT STAR STREET 首推單位擬標售
太古EIGHT STAR STREET 首推單位擬標售
何文田連錄蝕讓 加多利峯業主損手200萬
何文田連錄蝕讓 加多利峯業主損手200萬
荃灣智能迷你倉 月租700元起
荃灣智能迷你倉 月租700元起
福晟10億放售企廣一籃子樓面 未賣先蝕
福晟10億放售企廣一籃子樓面 未賣先蝕
美心創辦人伍沾德上月辭世 享年98歲 女兒伍淑芬料代家族董事職
美心創辦人伍沾德上月辭世 享年98歲 女兒伍淑芬料代家族董事職
受累疫情伍淑清言論 美心上半年蝕近4億
受累疫情伍淑清言論 美心上半年蝕近4億
融創服務「爆冷」大升 每手帳賺2540元
融創服務「爆冷」大升 每手帳賺2540元
涉串謀偽造帳目85億 冠軍看通8前高層被捕
涉串謀偽造帳目85億 冠軍看通8前高層被捕
國常會稱擴消費 內需股急漲
國常會稱擴消費 內需股急漲
1個月拆息跌見10年新低
1個月拆息跌見10年新低
莎莎中期虧損擴大逾5倍 蝕2.42億 續關遊客區店舖
莎莎中期虧損擴大逾5倍 蝕2.42億 續關遊客區店舖
維他奶上半年賺多26％ 港收入大跌14％
維他奶上半年賺多26％ 港收入大跌14％
旺旺中期多賺兩成 股價升半成
旺旺中期多賺兩成 股價升半成
永煤債違約 多家銀行涉嫌違規
永煤債違約 多家銀行涉嫌違規
新冠疫情帶動遊戲需求 網易上季收入升27.5%
新冠疫情帶動遊戲需求 網易上季收入升27.5%
富途第3季賺4.08億 按年增16倍
富途第3季賺4.08億 按年增16倍
醫思發可換股債等集資逾6億
醫思發可換股債等集資逾6億
羅馬暴瀉前 主席減持套1323萬 股價昨急挫七成 避逾900萬虧損
羅馬暴瀉前 主席減持套1323萬 股價昨急挫七成 避逾900萬虧損
中通快遞季度少賺逾8% 單價挫近兩成
中通快遞季度少賺逾8% 單價挫近兩成
華首發負息主權債 歐洲認購反應佳
華首發負息主權債 歐洲認購反應佳
Tesla股價破頂 馬斯克身家兩日增1400億
Tesla股價破頂 馬斯克身家兩日增1400億
張兆聰：資源股強勢 俄鋁回調可吸
張兆聰：資源股強勢 俄鋁回調可吸
何民傑：撤辣招助青年上車
何民傑：撤辣招助青年上車
技術取勝：JS環球生活待突破17.2元
技術取勝：JS環球生活待突破17.2元
盧駿匡：炒股不炒市 吼整固後創新高股份
盧駿匡：炒股不炒市 吼整固後創新高股份
李嘉誠投資醫療科技 幫癱瘓病人重新行路
李嘉誠投資醫療科技 幫癱瘓病人重新行路
ECA調查：港僱員明年平均加薪3%
ECA調查：港僱員明年平均加薪3%
劉思明：內需股火熱 百威東岳炒落後
劉思明：內需股火熱 百威東岳炒落後
周顯：金主公司遭DQ 因債仔另起爐灶
周顯：金主公司遭DQ 因債仔另起爐灶
譚新強：兩種蔓延全球的大流行：COVID和社交媒體思想病毒
譚新強：兩種蔓延全球的大流行：COVID和社交媒體思想病毒
湯文亮：提議WFH 竟然搞喊同事
湯文亮：提議WFH 竟然搞喊同事
加國放寬港人移民 利當地樓市 多倫多及溫哥華樓價疫後反彈
加國放寬港人移民 利當地樓市 多倫多及溫哥華樓價疫後反彈
盧楚仁：疫苗接種利美匯見底回升
盧楚仁：疫苗接種利美匯見底回升