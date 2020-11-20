華首發負息主權債 歐洲認購反應佳

全部主權債的發行規模為40億歐元（約367億港元），認購規模達到180億歐元左右，相當於錄得約3.5倍超額認購。德銀指出，強勁的需求反映投資者對中國的投資不足，加上歐元計價的中國債券相對稀少，令這些債券具吸引力。

美首領失業救濟人數回升 道指早段軟

美國疫情加劇之際，美國首次申領失業救濟人數自10月以來首次上升。美國勞工部公布的數據顯示，截至14日當周，有74.2萬美國人首次申領失業救濟，高於分析師預期的71萬。就業數據比預期差，加上確診數字急升，抑制了投資者對疫苗即將推出的樂觀情緒。道指及標普500指數早段微跌。梅西百貨（Macy's）第三季同店銷售額跌逾兩成，上季轉盈為虧，經調整每股虧損19美仙，虧損比預期少，股價早段微跌。美國的稅務法院法官裁定，可口可樂將太多利潤放在海外業務，而不是稅率更高的美國母公司，可能面臨補繳稅款，其股價早段變化不大。

歐洲央行擴大量寬以來，利率降至歷史低位。通常被視為避風港的德國5年期國債收益率徘徊在負0.74厘左右。中國財政部發行的債券，為大型機構投資者提供了收益率較高的選擇。《金融時報》表示，由於中國從疫情恢復的速度比歐美快，今次債券銷售的反應，反映資金急於向中國投資。國際貨幣基金組織（IMF）在10月預計，中國今年經濟將增長1.9%，可望是唯一取得經濟增長的主要經濟體。

渣打：華發債規模供不應求

渣打銀行亞洲債券承銷部負責人羅奇（Alan Roch）稱，今次發行量少，加上市場對中國經濟前景樂觀，帶動了這批債券的需求。他認為40億歐元的發行規模，遠不足以應付市場需求。今次購入債券的投資者，約72％來自歐洲、中東及非洲。5年期和10年期的債券，主要由央行及主權基金購入。15年期債券則主要由歐洲資產管理公司、保險公司和養老基金認投。

安本標準投資管理表示，除了低利率外，發行歐元計價債券還有別的好處，因為中國也希望減少對美國和美元市場的依賴。去年11月，中國發行歐元債券，為2004年以來首次。評級機構穆迪估計，在2020至21年，包括政府和國企在內的中國公共部門債務相對於中國GDP的比率，將升至185%至190%。

全球債務規模 今年底升至2160萬億

國際金融協會（IIF）的報告指出，中國第三季的公共及企業總債務相對於GDP的比例超過335%。相比下，去年底這比例為302%。隨着各國政府和企業增加支出應對疫情，預計到今年底，全球債務規模將飈升至創紀錄的277萬億美元（約2160萬億港元），屆時債務總額相對於全球GDP的比例將達到365%，遠高於去年底的320%。發達經濟體的債務到9月底已達GDP的432%，在今年上升超過50個百分點。

（綜合報道）

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