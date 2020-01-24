經濟

羅馬暴瀉前 主席減持套1323萬 股價昨急挫七成 避逾900萬虧損

【明報專訊】上月底突然暴升的GEM板股羅馬集團（8072）昨日股價暴瀉，曾跌逾八成至0.164元，見上市新低，收市報0.265元，仍跌69.5%，市值降至4651萬元。據聯交所權益披露顯示，集團主席余季華在暴瀉「前夕」，連續4個交易日在股價高位大手減持1548萬股，倘以昨日股價跌幅計算，相當於避免了約936萬元虧損。

證監：不評論個別個案

就余季華在股價大瀉前減持行動，證監會回覆本報查詢時稱，不會評論個別個案。資料顯示，余季華於上星期四（12日）至星期二（17日）一連4個交易日沽貨，分別以每股平均價0.8583元減持300萬股、0.86元沽50萬股、0.8333元沽180萬股及以0.8572元沽1018萬股，合共套現1323.11萬元，平均每股沽貨價約0.85元，余季華持股亦由15.84%大幅下降至5.31%。以羅馬集團昨日單日跌0.605元計，如果余季華沒有在暴跌前沽貨，這批股份市值將蒸發936萬元。

翻查羅馬過去一個月股價表現，在10月23日前，該股股價已持續一年徘徊在0.2元左右水平，但10月23日開始其股價急速炒上，兩星期就從0.23元飈至0.89元並在該水平橫行，至昨日離奇暴跌，一日之間又回到0.2元水平（見圖）。就在余季華開始大手沽貨前，羅馬集團於上周三（11日）公布截至9月底中期業績，營業額4644.3萬元，按年升16.8%；純利78.4萬元，按年更升逾1倍。

上月股價曾飈至0.89元

翻查資料，從事估值業務的羅馬集團曾捲入廉政公署調查風波。羅馬由「80後」商人陸紀仁創辦，公司於2013年上市，以公司股價最高峰時計，陸紀仁身家一度接近70億元，被視為「香港仔」致富神話。不過在2017年4月，陸紀仁被廉署帶走助查，其後他辭任羅馬集團所有職務，時任公司秘書的余季華從當時開始接任主席至今。

及至2018年12月，羅馬集團公告指出，收到陸紀仁通知，其協助廉署的案件已經了結，廉署不會採取進一步行動。據羅馬集團中期報告，陸紀仁現持有4137.6萬股股份，佔比23.57%，為公司最大單一股東。

明報記者 陳子凌

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