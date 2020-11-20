經濟

富途第3季賺4.08億 按年增16倍

【明報專訊】疫情期間多了人炒股，美國上市的富途控股連續3季收入及純利均倍增。

集團昨日公布第三季業績，按美國非公認會計原則計量，期內純利4.08億元，按年增16倍；收入9.46億元，年增2.7倍；毛利亦年增逾3倍至7.64億元。昨午公布業績後，其美股盤前升逾一成。

業績公布後 其美股盤前升逾一成

富途三大業務收入齊錄倍數增長，交易佣金及手續費收入按年增3.6倍至5.63億元；利息收入按年增加1.4倍至2.76億元；包括財富管理、 企業服務等其他收入，則按年增加5.5倍至1.07億元。

期內客戶人數增至117.3萬

期內，富途客戶人數突破100萬至117.3萬；富途牛牛App註冊用戶亦超越1000萬，達到1040萬，按年增加52.2%；單季交易額首次突破1萬億元，創歷史新高，截至第三季末，客戶資產達2009億元，按年增長1.8倍。

期內有資產客戶增速亦創新高。截至第三季，富途有資產客戶數41.81萬，按年增1.4倍，期內新增有資產客戶人數近11.5萬人，接近去年全年新增有資產客戶6.6萬的兩倍；香港有資產客戶數亦按年增加2倍。

客戶留存率第三季維持98%水平

速增長同時，富途的客戶留存率於第三季繼續維持98.1%水平；客戶日均收益交易37.9萬筆，亦按年大增2.7倍。

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