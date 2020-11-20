新冠疫情帶動遊戲需求 網易上季收入升27.5%

首席執行官兼董事丁磊在業績會上稱，新冠肺炎疫情帶動遊戲需求，對行業發展前景有信心。

上季在線遊戲收入按年增20%

網易昨天績前收報134.1元，跌1.32%。績後其美股早段升3%。若收入以業績劃分，上季在線遊戲服務收入按年增加20.2%至139億元，旗下子公司「有道」的淨收入為8.96億元，按年大增159%。而創新及其他業務淨收入為39億元，按年增加41.6%。

丁磊表示，網易一直專注於海外戰略，旗下遊戲《荒野行動》、《明日之後》和《第五人格》在日本表現優異，接下來會推出《哈利波特︰魔法覺醒》等針對全球市場的新遊戲，使網易遊戲的國際影響力進一步提升。未來將繼續推出高質的遊戲產品，吸引更多玩家下載，不單止是日本市場，集團亦希望深化北美及歐洲等國際市場。

早前蘋果決定削減小型軟件開發商在其旗下App Store的佣金，由此前的30%減至15%。丁磊相信，Google的Play商店及其他平台也有望跟隨蘋果「減稅」步伐，又指目前在中國，安卓（Android）平台佣金普遍為50%，認為下調佣金是明智的做法，希望趨勢未來能帶到國內市場。

料中國線上音樂未來2至3年有利可圖

網易首席財務官楊昭烜指出，網易雲音樂的毛利率、經營利潤率為負數，但幅度已有所窄，相信業務正朝著有利的方向發展，料中國線上音樂市場在未來2至3年，將會有利可圖，集團對業務發展有信心。