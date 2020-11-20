永煤債違約 多家銀行涉嫌違規

興業銀行及中原銀行等涉嫌違規

永城煤電在10月20日發行了「20永煤MTN006」後，11月10日另一批10億元人民幣的債券、「20永煤SCP003」發生違約。為了解永煤在10月20日發行新債時，有否充分揭示未來可能違約的風險，中國銀行間市場交易商協會因此在上周啟動調查。直至本周三晚，該協會宣布對有份協助債券發行的海通證券（6837）啟動調查。海通證券昨日跌5.3%，收報6.46元。

交易商協會宣布對海通證券啟動調查

內地《21世紀經濟報道》引述消息指出，昨午永煤所發的「20永煤SCP003」的持有人召開會議，討論該債券的展期方案，即延期還本金，但尚未談妥。

據報，發行人及主承提出的方案是「20永煤SCP003」展期270天、利率不變，到期一次性還本付息。但部分債券持有人反對這一方案，提出先償還一部分本金、新增抵質押或擔保、而且不能再有資產劃出等建議，但通通未獲得回應。

早前消息指出，若「20永煤SCP003」能談妥展期，後續還會再談「20永煤SCP004」及「20永煤SCP007」的展期，這兩隻債券將於下周到期。