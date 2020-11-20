經濟

永煤債違約 多家銀行涉嫌違規

【明報專訊】河南省國企永城煤電上周意外出現債券違約，令內地信用債市場近一個多星期持續震盪，多家國企接連違約。中國銀行間市場交易商協會昨日表示，近日針對永煤一事展開調查，在對多家中介機構進行約談過程中，發現興業銀行、中國光大銀行（6818）和中原銀行（1216）等主承銷商，以及評級機構中誠信國際與希格瑪會計師事務所，均涉嫌違規。交易商協會因此對上述機構啟動調查。

興業銀行及中原銀行等涉嫌違規

永城煤電在10月20日發行了「20永煤MTN006」後，11月10日另一批10億元人民幣的債券、「20永煤SCP003」發生違約。為了解永煤在10月20日發行新債時，有否充分揭示未來可能違約的風險，中國銀行間市場交易商協會因此在上周啟動調查。直至本周三晚，該協會宣布對有份協助債券發行的海通證券（6837）啟動調查。海通證券昨日跌5.3%，收報6.46元。

交易商協會宣布對海通證券啟動調查

內地《21世紀經濟報道》引述消息指出，昨午永煤所發的「20永煤SCP003」的持有人召開會議，討論該債券的展期方案，即延期還本金，但尚未談妥。

據報，發行人及主承提出的方案是「20永煤SCP003」展期270天、利率不變，到期一次性還本付息。但部分債券持有人反對這一方案，提出先償還一部分本金、新增抵質押或擔保、而且不能再有資產劃出等建議，但通通未獲得回應。

早前消息指出，若「20永煤SCP003」能談妥展期，後續還會再談「20永煤SCP004」及「20永煤SCP007」的展期，這兩隻債券將於下周到期。

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