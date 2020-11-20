經濟

旺旺中期多賺兩成 股價升半成

【明報專訊】旺旺（0151）昨日公布截至9月底中期業績，期內純利19.52億元（人民幣，下同），按年升20.9%，中期息派0.65美仙，較去年同期多派1.6%。

股價曾升7% 收報5.67元

旺旺公布業績後，股價曾升7%，收報5.67元，升4.61%。期內，集團收入102.99億元，按年增10.7%，其中三大業務收入均有升幅，米果類收入19.92億元，按年增9.4；乳品及飲料類收入53.15億元，年升7.4%；休閒類收入29.52億元，年升17.7%。旺旺指出，集團注重產品類的均衡發展，米果及休閒類合計佔總收入比例為48%，乳品及飲料類則佔51.6%。

不過，由於期內部分主要原材料如奶粉、白糖等價格較去年同期有所上漲，期內集團銷貨成本按年增12.2%至53.36億元；相關影響之下，期內毛利率較去年同期下降0.7個百分點至48.2%；當中又以乳品及飲料類的毛利率受奶粉及白糖成本上升的影響較大，該業務毛利率較去年同期下降2.3個百分點至48.7%。

期內，旺旺的資本開支1.6億元，按年增14%，其中約1.28億元用於增加三大類業務的生產廠房和設備，更新部分老舊廠房與生產設施，及因應未來集團成長所需，剩餘的資本支出則主要用於增加資訊設施和包裝設施等。

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