維他奶上半年賺多26％ 港收入大跌14％

學校停課 食物部業務重挫

上半年各地的收入受當地的疫情主導，香港的業務收入按年跌14％，主要因學校停課，令在校的「維他天地」食物部業務重挫。澳洲及新西蘭因疫情實施封城令，當地食肆對植物奶的需求減少，打擊收入。還有當地因為旱災令大豆失收，期內需要透過進口美國的大豆，導致毛利率下跌。

內地電商銷售 增長最快業務

業務佔比最大的中國內地，收入按年跌3％，4月份疫情嚴峻期間收入一度大跌23%， 但隨着疫情穩定，收入在5月至9月期間錄得增長。集團的執行董事陸博濤指出，內地的電商銷售佔其內地收入約10％，是增長最快的業務，相信未來佔比會持續上升。他更指，下半年內地疫情明顯改善，市場明朗，有利集團發展，表現持續改善，相信未來可以回復正常。

集團的首席財務總監劉健成提及，雖原材料糖和奶粉成本均見上升，但下半年回落，以及集團己鎖定大部分材料的價格，故對集團下半年毛利率影響不大。