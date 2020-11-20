莎莎中期虧損擴大逾5倍 蝕2.42億 續關遊客區店舖

明報記者 蕭嘉聰

集團上半年港澳同店銷售大跌66.9%，郭少明表示，住宅區店舖有盈利，而遊客區仍是重災區，以往計及遊客仍可「捱貴租」，但現時跌至零遊客，一定會積極關閉貴租店舖。

郭少明相信，只要疫苗研發成功就可加強信心，希望港澳市場可回復增長，達至收支平衡，澳門目前只開放個人遊，生意已較最低點升逾倍，如果12月可開放旅行團，對澳門整體經濟有很大幫忙。

港澳同店銷售大跌66.9%

郭續指出，香港上半年續租租金平均減約34%，遊客區減幅約五至六成，下半年分別有12間旅客區及7間住宅區店需續租，由於估計香港至少要在明年農曆新年後才可通關，現時洽談租金會更謹慎，遊客區至少要減租六至七成才考慮，如不合適就會搬新店。截至今年9月底止，莎莎港澳共有106間分店。

預料下半年生意有所好轉

郭少明預計，香港生意可有一定程度增長，上半年因太多存貨一定要清理，下半年會加入更多產品吸引本地消費者，加上消費者「悶咗咁耐」，預料聖誕節消費氣氛會不錯，相信會外出消費。他透露，現時口罩等抗疫產品佔銷售額15%，相信未來數個月都一定需要戴口罩，例如門店正出售聖誕節主題口罩，認為潮流口罩有很大市場。

集團上半年在中國內地淨開設4間分店，同店銷售按年下跌1%。

郭少明表示，下半年至少會在內地開設6間分店，因為現時更容易在購物商場取得舖位，如果表現理想將開設10間店，整體仍少於60間，有很大開店空間，有信心未來業務增長更快。集團首席財務總監及執行董事陸楷指出，店舖位置將集中在華南、華北及核心城市，亦會將實體店的個人化服務引入到O2O業務，冀提升客人忠誠度。

集團員工人數半年減約300

截至今年9月底止，集團共有3400名員工，較3月底減少約300人，郭少明表示，自然流失十分正常，如果生意上升就不會裁員。莎莎昨午公布業績，昨日收報1.27元，跌0.78%。