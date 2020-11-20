國常會稱擴消費 內需股急漲

再推汽車下鄉 廣汽東風急揚

內需股昨日全線漲，餐飲股九毛九（9922）及海底撈（6862）分別升5.7%及2.69%，收報18.54元及57.3元；百勝中國（9987）亦升3.15%，收報471.6元；華潤啤酒（0291）及青島啤酒（0168）亦升逾4%，前者更破頂。

大摩予增持 百威亞太升逾半成

百威亞太（1876）昨獲大摩唱好，稱其內地夜間銷售渠道已回復超過九成，餐飲渠道已回復正常，雖然電子商務渠道在其總收入中的份額仍然相對較小，僅得個位數，但隨着各渠道發展迅速，相信利潤會有所增加。該行予以百威「增持」評級，目標價31元。該股昨日升5.47%，收報27元，並挑戰上市以來的下降軌（見圖）。

騰訊友邦阿里拖累 恒指跌187點

恒指昨日跌187點，報26,356點，國指及科指均跌0.8%，主板成交1319億元。騰訊（0700）跌2.7%拖低大市，友邦（1299）、阿里巴巴（9988）亦跌近2%。小米（1810）升5%最佳，報25.2元。

Jefferies唱好 國泰升近半成

隨着疫情放緩，Jefferies昨唱好國泰（0293），稱儘管公司在重組後規模較小，但相信最差時期已過，因明年將受益於全球疫苗消息，運輸需求產量或回升；同時亦受惠於旅遊氣泡及政府檢疫政策的放寬。該股昨日上升4.84%，收報7.36元。

政府最新一批通脹掛鈎債券（iBond）（4239）於本周二（17日）掛牌，昨日升穿首日高位，一度高見103.35元，即較債券面值高3.35%，昨收報103.3元。