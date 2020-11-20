涉串謀偽造帳目85億 冠軍看通8前高層被捕

藝人「阿叻」姐夫簡文樂傳有份

就被指涉及是次拘捕行動，本報昨日曾經致電冠軍科技作進一步查詢，但公司職員以非執行董事廖嘉濂等早已下班為由，未有作出回應。冠軍科技昨日收報0.09元，無升跌、無成交。看通則收報0.25元，升8.69%，成交3000元。

聯交所4月曾公開譴責

簡文樂為電視藝人「阿叻」陳百祥的姐夫，他於1986年創辦冠軍科技，以發展傳呼機在金融市場闖出名堂，及後他收購英國老牌電訊公司無敵通而進入事業高峰，及後公司轉型開發保安科技，及涉足體育博彩設備開發。他後期醉心佛教藝術、沉香收藏，並發起成立私人的皇家博物館。在2016年他將手上的冠軍股權脫手及套現2.7億元後，全面淡出上市公司，更轉趨低調。

根據警方的新聞稿所指，聯交所上市科規則執行部於去年12月將案件轉介警方調查。該所於4月27日公開譴責及批評該兩家上市公司的8名前董事（包括3名被捕人士）違反上市規則，導致公司出現巨額減值虧損。

翻查資料顯示，聯交所今年4月27日發稿指，對簡文樂及冠軍科技前執行董事夏淑玲等共8人作公開譴責，直指該集團沒有就可供買賣用途的文化產品，包括田黃石，尋求專業估值。該批文化產品價值高達85.37億元。

所有被捕男女現正被扣留調查。截至昨晚截稿前，調查仍在進行中，警方會適時採取進一步行動。警方表示，會繼續與其他監管機構及主要持份者合作，堅決維護香港作為國際金融中心的廉正體系。