融創服務「爆冷」大升 每手帳賺2540元

早段曾「破發」 全日近高位收市

融創服務中間定價每股11.6元，每手1000股，每手帳面賺2540元。該股認購反響平淡，約有4.4萬人入飛，亦未出現大戶認購「頂頭槌飛」，因此派貨較「慷慨」。本次認購最多的一名大戶，認購1500萬股獲派150萬股。假設借盡九成孖展，息率3厘，減去孖展息約1.1萬元，倘該大戶持貨至收市，以昨日收市價計，可勁賺約380萬元。騰訊（0700）本次作為基石投資者投資1.5億美元，以昨日價計算，帳面正賺2.5億元。

今日將有一隻新股掛牌，為未盈利生科股德琪醫藥（6996），該股上限定價每股18.08元，昨日於個別暗盤升6.3%，報19.22元。每手500股，每手帳面賺570元。

德琪醫藥暗盤最多升6.3%

德琪醫藥全城共收約23萬份認購申請，公開發售超購264倍。一手中籤率20%，抽80手才穩中一手。有40名大戶認購「頂頭槌飛」，每人獲分配162手。以暗盤價計，每名大戶帳面賺約9.2萬元，減去7日孖展息，料仍賺約8.4萬元。

路透旗下IFR昨引述消息指，內地零食公司衛龍食品擬明年來港上市，最多集資10億美元（約78億港元）。

衛龍食品擬明年港上市 集78億

報道稱，衛龍或於明年下半年上市，正與中金公司、摩根士丹利和瑞銀洽談上市事宜。公司未有置評。衛龍以豆製品零食「辣條」於內地知名，但曾因使用違規食品添加劑，遭監管機構點名。翻查資料，前年已有報道指衛龍母公司平平食品有意來港上市。公司未公開財報，但有內媒稱，衛龍2019年全年收入錄得49億元人民幣。