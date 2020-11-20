受累疫情伍淑清言論 美心上半年蝕近4億

香港去年爆發反修例運動，伍淑清發表放棄香港年輕人的言論，引起極大風波，雖然美心曾發聲明，指伍淑清並沒有在集團擔任任何職位，亦無參與任何管理，不過未能改變「藍店形象」，除了罷食旗下品牌，示威期間亦有不少分店遭到破壞。

伍淑清昨日亦有在大灣區發展研討會發言，指香港年輕人覺得香港是「舒適區」，如不願到內地開眼界，就等如放棄更好的未來，建議政府要引入不同人才到港之外，亦要幫助及鼓勵年輕人到內地體驗及發展。

截至今年3月底，香港食品全年的美心貢獻盈利按年減少23.4%至6.4億元，總收入按年減少22%至9.63億元；純利為6.4億元，按年減少28.3%。持有美心五成股權的牛奶國際透露，美心在今年第三季續受社交距離措施影響，不過月餅銷售表現令人鼓舞，集團上半年餐廳業務，即美心在香港、中國內地、馬來西亞、新加坡等地的業務銷售額按年跌29%至8.73億美元（約68億港元），拖累牛奶國際虧損2500萬美元，換言之整個美心集團上半年蝕5000萬美元（約3.9億港元）。