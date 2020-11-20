美心創辦人伍沾德上月辭世 享年98歲 女兒伍淑芬料代家族董事職

明報記者 陳偉燊

就伍沾德離世，美心食品、怡和、牛奶公司及香港食品均發文表示深切哀悼。美心食品集團上下對伍沾德離世表示悲悼，讚揚他管理及領導美心64年，並努力不懈發展業務。

已故兼曾任陸海通集團高層伍舜德聯同胞弟伍沾德，於1956年在中環連卡佛大廈開設第一間高級法式美心餐廳暨夜總會，逐步發展成今天的美心食品。在法式餐廳取得成功後，美心業務漸趨多元化，先在1971年成立中式食府翠園，至1972年獲怡和旗下置地入股，並開辦連鎖快餐店，其後乘着港鐵在港通車，在各個車站開設美心西餅，大幅提高市場佔有率。

1980年創立北京航空食品公司

中國首家中外合資企業

直至內地開始改革開放，美心進軍內地，於1980年創立北京航空食品公司，成為中國首家中外合資企業。直至2008年收購東海堂，成為集團在美心西餅以外另一麵包店品牌。發展至今，美心集團的飲食王國網絡已經遍佈中港澳，甚至跟隨牛奶國際的足跡，自2013年起，在遠至越南、星馬及柬埔寨廣開店舖，實現跨國發展。

「隔代交棒」現由孫輩伍偉國領軍

伍氏家族成員眾多，惟因伍舜德長子及三子先後身故，次子對接手生意不感興趣，罕見地「隔代交棒」，由孫輩伍偉國接手領軍，伍舜德則於2003年離世。伍偉國接手飲食王國後，其中一項「代表作」是於2000年將星巴克（Starbucks）引入香港市場，帶起一陣咖啡潮流。

現時伍氏家族在美心的持股，是透過香港食品持有。近年美心業務一直由伍偉國「打骰」，但伍舜德家族持有香港食品21.03％股權，較伍沾德家族的18.55%略高（見圖）。

香港食品董事局原來由四名董事，包括伍沾德、伍沾德兒子伍威全、伍偉國及另一小股東黎乃超組成，不過今年出現變動，先是年初委任伍淑芬出任伍沾德替代董事，至9月再委任伍偉國胞弟伍偉民為正式董事。香港食品上周二（10日）申報一項董事變動，估計涉及伍沾德去世離任，預料伍淑芬將頂替父親位置。不過，伍沾德在2003年後已淡出公司營運，未知今次董事變動，會否令格局改變。

年初委任伍淑芬為替代董事

料將頂替伍沾德位置

香港食品除伍氏兄弟兩房人合共持股近四成外，不乏中港澳名人家族持有，當中包括恒生銀行（0011）創辦人之一梁昌、大昌集團（0088）創辦人陳德泰、澳門前特首何厚鏵家族、玩具企業寶法德楊革新，甚至老報人陳夢因的後人等。