福晟10億放售企廣一籃子樓面 未賣先蝕

3年前逾13億購入 帳面已損25%

上述物業為企業廣場3期41、43、45、47及49樓全層，連6個車位及3個廣告招牌位等，總面積近8萬方呎，平均呎價約1.3萬元。翻查資料，上述物業由福晟國際於2017年向豐泰地產及資本策略（0497）購入，當時正值商廈高峰期，作價高達13.3億元。

換言之，今次福晟的放售叫價，比3年前購入價已經低約3.3億元或約25%。

另一方面，由中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，早前向城規會申請興建676個住宅單位，規劃署原則上不反對，估計今日大機會獲得通過。

上述項目佔地約34萬方呎，原由許世勳於2018年提出申請，計劃以約3倍地積比率，作為綜合住宅發展項目，興建7幢不多於17至23層高的住宅大廈（不包括2至3層高地庫），並以梯級型狀發展，計劃興建676伙、平均面積約1426方呎的住宅單位，住宅總樓面約96.43萬方呎。

不過，由於許世勳於申請審理前離世，城規會同意申請已不存在，故不再考慮有關計劃，但其兒子許晉亨去年12月再重提申請。

此外，第一集團長沙灣道916至922號，以及長沙灣道924至946號，將合併發展為全新工廈，預計提供約30.14萬方呎樓面，規劃署均不予反對，相信今日可在城規會順利通過。