荃灣智能迷你倉 月租700元起

16呎儲物倉 禁放易燃有味帶電池物品

李透露，iSTORAGE目前只提供面積16方呎、高6呎4吋的迷你智能倉，重量限制700公斤內，存放物品前會向客戶明確表示，不能存放易燃、有味、帶有電池的物品，智能倉月租約700餘元至800餘元，視乎優惠推廣期而定，租期由3個月起，同時亦提供紅酒存倉區，內部溫度保持在11度至17度之間，最大倉庫可存約3900支紅酒。

李佩琪續指，iSTORAGE籌備逾年，共設600個智能倉，以「無人店」模式經營，客戶預約、進入倉庫、提存物品全經電話App及電腦系統處理，再經由機械人運送所屬智能櫃到會員區予客戶。

由於系統研發的前期投放資金較高，首間選址荃灣，是因為區內分支家庭較多，近年亦較多新樓盤落成，並計劃2021年在東九龍區及港島區加開分店，希望能加快回本期。

選址荃灣 看中分支家庭多

可留意的是，據土地註冊處資料顯示，iSTORAGE所處的荃灣大成大廈14樓全層物業，於2018年以7380萬元由新成功有限公司購入，該公司董事包括多個與私募房地產基金基匯資本相關的人士，包括基匯資本投資部總監黎以律、首席財務官李錦鴻及高級總監（資產管理）羅璟禧，其他董事亦包括本港最大豬肉零售商建華集團的董事凌偉業及凌偉材等。