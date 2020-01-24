經濟

何文田連錄蝕讓 加多利峯業主損手200萬

【明報專訊】二手市場持續錄得半新盤蝕讓個案，其中何文田可說是「災區」之一；市場消息指，何文田加多利峯高層C室，實用面積533方呎2房間隔。原業主早前以1300萬元放盤，至近日減至998萬元沽出，實呎18,724元，即減價302萬元或23%；原業主2016年以約1149萬元購入，帳面已蝕151萬元，若連印花稅（43萬元）及代理佣金等開支，料實蝕約200萬元或近兩成。

據悉，加多利峯另一中層C室，今年初曾以1065萬元成交，該單位間隔以及實用面積，均與上述新成交單位相若，意味是次新成交單位樓層較高，但成交價卻回落67萬元或約6%。

勝利道1號一房業主蝕6%離場

另外，同屬何文田區的勝利道1號低層A室，實用面積556方呎，為2房戶，新近以890萬元易手，呎價16,007元，同一大廈較低層A室，間隔、實用面積均與是次成交單位相若，於去年5月以928萬元成交，是次成交價相對低38萬元或約4%。

至於上述新成交單位的原業主，於2012年以902萬元購入物業，持貨8年帳面蝕12萬元，若連印花稅（33萬元）及代理佣金等雜費開支，料損手約50萬元或6%。

維峯一房688萬沽 實蝕20萬

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，天后半新盤維峯中層B室，屬實用面積280方呎一房間隔，近日獲區外上車客以約688萬元承接，實呎24,571元；原業主2013年以677萬元購入單位，現帳面獲利11萬元，升值約1.6%，如連同購入單位所繳的印花稅（約25萬元）及出售時所需繳付的代理佣金，料實蝕約20萬元或3%。

市場亦錄投資者減價沽貨個案。中原區域營業經理黎百祥表示，筲箕灣半新盤香島2座高層D室，實用面積991方呎3房套間隔及工人套房，望山景，業主叫價2138萬元，最終願減58萬元或3%後，以2080萬元將單位易手，實呎20,989元。

原業主為內地公司順聯的前常務董事曾穎偉，於2017年2月以1765萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利315萬元，升18%。

相關字詞﹕減價成交 維峯 勝利道1號 加多利峯 蝕讓成交 香島

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