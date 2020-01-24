太古EIGHT STAR STREET 首推單位擬標售

此外，富豪酒店（0078）旗下提供130伙的西營盤新盤尚瓏，亦蓄勢待發。換言之，上述港島兩個全新盤共涉167伙，即將短兵相接。

太古地產住宅業務董事杜偉業指出，EIGHT STAR STREET已上載樓書，及對外開放展銷廳；項目提供37伙，當中包括6伙1房戶，23伙2房戶、6伙3房戶及2伙複式單位，實用面積介乎431至1198方呎。

樓花期兩年 只設展銷廳

杜表示，集團計劃本月底至12月初推出，首批單位擬以招標形式出售；項目關鍵日期為2022年12月31日，樓花期長約2年，項目不設示範單位，準買家可於鰂魚涌太古港島東中心37樓展銷廳了解單位資料，當中展出廚櫃、單位地板用料、部分會所設備等設施。

據樓書顯示，項目2樓、3樓、6樓及10樓，部分單位均附設平台、屬特色戶；而23及25樓則設有複式單位。

西營盤尚瓏130伙蓄勢待發

另一方面，富豪酒店旗下西營盤尚瓏，早前已經開展軟銷；項目提供130伙，實用面積約200方呎至約488方呎，戶型涵蓋開放式至3房，當中以1房和2房為主打，佔整體單位逾一半，預料最快本月內開放予公眾參觀。

尚瓏屬舊契項目，部分高層單位可享維港海景，距港鐵西營盤站近在咫尺，而項目關鍵日期為2022年11月，即樓花期長約25個月。