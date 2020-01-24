經濟

五礦攻港頭炮 蔚藍東岸折實1.77萬推 貼去年初同區曦臺呎價 開放戶489萬入場

【明報專訊】市區新盤戰升溫，繼恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的本木開價後，近年有多個新盤推出的油塘亦成戰場，作為內房五礦（0230）攻港首個住宅的油塘蔚藍東岸，以折實平均17,688元首推138伙，與去年初同區宏安地產（1243）旗下曦臺的首批價錢相若。市場消息稱，蔚藍東岸暫收約50票。

明報記者 林尚民

樓花期長約28個月的蔚藍東岸，首推138伙實用面積由271至798方呎，涵蓋開放式到三房，扣除最高20%直減折扣，整批折實平均17,688元。入場單位為3座5樓J室，實用面積271方呎開放式戶，折實價489.53萬元，折實實呎1.8萬元。

同區對上一個新盤，為去年3月推出的曦臺，當時首批折實平均17,578元，即與蔚藍東岸相若；若以九建（0034）2018年底推出的海傲灣的首批平均19,913元相比，蔚藍東岸則低11%。

五礦營銷及市務總監方俊形容，是次為「開心震撼價」，首批均價較同區現樓新盤的餘貨低約三成，即日起收票、最快下周推售。

五礦是次為買家提供一、二按計劃，其中「輕鬆一按」最高樓價75%，首兩年免息免供，第3年起息率為P加1.5厘（P為5.5厘，下同），年期最長25年。二按方面，分為「備用二按」及「靈活二按」，兩者最高同樣借樓價40%，連同一按最高可借80%，首兩年息率同為P減2.5厘、其後為P加1厘，惟「靈活二按」首兩年供息不供本。

方俊激勵代理：你哋係為國家做嘢

可留意的是，國家主席習近平曾多次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」，作為內房的五礦，雖有為買家提供高成數按揭，但就特別標明若使用上述按揭計劃，「該住宅物業只供買方自住」，是市場上罕見做法。

事實上，方俊昨日公布開價時，亦對在場代理指「你哋係為國家做嘢！係咪好抵，咁抵如果爆唔到數，係你哋問題！」

匯璽III折實2.8萬推217伙餘貨

另新地（0016）南昌站匯璽III昨公布餘下217伙餘貨價單。新地副董事總經理雷霆表示，項目提供最高20%直減折扣，折實平均呎價2.8萬元，即日接受認購登記。

相對匯璽III去年9月首推235伙，折實平均21,722元，是次推出單位折實均價高逾兩成，相信主要是單位景觀、樓層差別，而現時社會氛圍較去年9月反修例風波期間平靜，料亦是價錢調高的原因。對比價單，昨日開價的實用面積381方呎6座55樓E室一房戶，定價1334.4萬元、實呎35,024元，相對去年10月推出的6座55樓F室，景觀相若的實用面積271方呎開放式戶，當時定價900.5萬元、實呎33,229元，以呎價計，即今次推出單位比一年前高逾5%。

相關字詞﹕新盤開價 新盤推售 油塘 五礦地產 蔚藍東岸

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