灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間

審批約兩星期

香港銀行承造內地按揭的物業類型包括住宅、商住兩用房、公寓及寫字樓等，住宅中包括一手及二手物業，惟一手物業覆蓋的區域較少，二手則較多，覆蓋廣州、中山、北京及上海等一線、二線城市。由於每家銀行的覆蓋區域及物業各有不同，在申請按揭前，可先向銀行或按揭轉介公司查詢物業是否符合申請資格。按揭審批時間約為兩星期，由申請至放款一般需時1個月至1個半月。在香港申請內地物業的按揭貸款與香港物業一樣，除了要提供香港身分證、回鄉證、最近3個月出糧的銀行月結單、出糧證明文件及香港住址證明。申請客戶需回內地1次，辦理抵押登記及法律文件，但前期手續仍可在香港處理。按揭會由人民幣換算成港幣計算，其後申請人便以港幣向本地銀行供款，減低匯價風險。

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