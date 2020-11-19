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灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間

【明報專訊】近年受新冠病毒疫情影響各行業收入，如果發現手上資金緊張，可善用內地磚頭加按套現，如果睇好內地房地產市場，更可以買入一手物業作長線投資。現有多家香港銀行可承做內地住宅的按揭，能節省兩地往返時間及享有利息優勢。最大賣點是利率比內地廉宜一截。現時在內地申請按揭，實際按息高達6厘，但在香港銀行做內地物業的按揭，利率一般只需P（優惠利率）減2厘至P減1.5厘不等，假設P為5.375厘，實際按息低至3.375厘。按揭成數方面，一般樓價1000萬元（人民幣‧下同）以下的物業最高可承造60%（最高貸款額為500萬元），1000萬元物業以上可承造50%，供款年期最長可承做30年。假設物業現時樓價為400萬元，承造六成按揭可套現240萬元，首年每月平均利息開支約6689多元，大概比內地按揭廉宜數千元。

審批約兩星期

香港銀行承造內地按揭的物業類型包括住宅、商住兩用房、公寓及寫字樓等，住宅中包括一手及二手物業，惟一手物業覆蓋的區域較少，二手則較多，覆蓋廣州、中山、北京及上海等一線、二線城市。由於每家銀行的覆蓋區域及物業各有不同，在申請按揭前，可先向銀行或按揭轉介公司查詢物業是否符合申請資格。按揭審批時間約為兩星期，由申請至放款一般需時1個月至1個半月。在香港申請內地物業的按揭貸款與香港物業一樣，除了要提供香港身分證、回鄉證、最近3個月出糧的銀行月結單、出糧證明文件及香港住址證明。申請客戶需回內地1次，辦理抵押登記及法律文件，但前期手續仍可在香港處理。按揭會由人民幣換算成港幣計算，其後申請人便以港幣向本地銀行供款，減低匯價風險。

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