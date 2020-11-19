內地推廉價共有產權房 合資格港青可買

廣東5市試點 政府「指導價」發售

《意見》對房源性質作出界定，明確共有產權住房是由政府提供政策支持，實行政府與承購人按份共有產權，並限定使用和處分權利的政策性住房。共有產權房通過「限房價、競地價」，即要求參與競拍的房地產商承諾未來商品房銷售最高價。廣東省自2018年6月推出了共有產權住房建設的試點，分別在廣州、深圳、珠海、佛山、茂名等5個城市展開。截至2020年6月底，全省已籌集共有產權住房6.1萬套，供應共有產權住房3.4萬套。由於籌集方式不同，共有產權房的定價亦不同。共有產權房的售價實行政府「指導價」。

《意見》也強調，每戶家庭只能購買一套共有產權住房。原則上承購人取得共有產權住房不動產權證書滿5年的，允許轉讓其所持有的全部產權份額，同時承購人因特殊原因確需退出時允許產權退出。但不論轉讓還是退出，承購人都要向住房保障主管部門或其委託的代持機構提交轉讓申請，由住房保障主管部門或其委託的代持機構通過綜合評分、抽籤等方式，將產權轉讓給其他符合規定條件的申請人。承購人所持產權份額增值回報將歸承購人所有。轉讓時成交價格低於原購買價格的，代持機構不予補償差價。

8年後可市價向政府購產權

去年廣州「首築花園」便是首個共有產權住房，港澳青年申請人要在35歲以下，具有經教育部認證的大學學士及以上學位，能提供在區域內有效的工作、學習和居留證明；置業者所購「首築花園」共有產權人才住房只能用於自住，不得擅自出售、贈與、出租、出借或超過份額擔保。

業主自核准產權登記之日起未滿5年，不允許轉讓房屋產權份額，因離婚、無法償還購房貸款等特殊原因確需轉讓的，可向區住房城鄉建設局提交申請，由南珠公司按出售合同約定回購。業主可自核准產權登記之日起滿5年而未滿8年，可通過內循環方式流轉房屋產權份額，也可按市場價格購買政府產權份額。新購房人獲得房屋產權性質仍為「共有產權住房」，其所佔產權份額與原購房人所佔產權份額一致。最後業主在核准產權登記之日起滿8年，可通過外循環方式流轉房屋產權份額。新購房人取得商品住房產權。原業主和南珠公司按照所佔產權份額獲得轉讓總價款的相應部分。新業主也可按市場價格購買政府產權份額後獲得完整的商品住房產權。

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