挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業

港英政府在1954年於石硤尾興建首個徙置屋邨以安置大火災民，是本港首個公共屋村。林奮強指出，雖然公屋在過去逾半世紀的確可幫助低收入人士有瓦遮頭及組織家庭，但在某些情况下，也造成社會資源浪費。他解釋，隨着公屋租戶的子女長大成人、家庭收入上升，該家庭轉為購買居屋或私樓，向政府交還公屋單位，由政府再分配該公屋予有需要的人士，屬理想的情况。但現實卻是人性自私，目前不少公屋家庭的子女成年出來社會工作後，為了避免繳付雙倍租金或市值租金，子女會搬離公屋，暫時租住劏房，再獨立申請公屋，向港府索取更多的資助房屋資源，公屋輪候冊因此亦愈來愈長。

呎價4000元出售 相等於現有建築費

林奮強指出，若港府推出「租置計劃2.0」，讓上述現有子女輪候另一間公屋的公屋住戶，可以相等於現時每方呎建築費4000元的折扣價，購買該公屋單位，而該住戶亦承諾其子女在公屋輪候冊上除名，便可望紓緩上述問題；但他亦承認，「租置計劃2.0」的計劃比較複雜，例如是否樓齡逾20年的公屋才可出售、單位如何定價、買入後是否設有禁售期等均要研究，他不期望是次《施政報告》會拍板，但希望拋磚引玉讓社會討論。

（施政報告前瞻系列之五）

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