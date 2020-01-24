黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展

「施政報告前瞻系列之一」接受訪問的香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴指出，填海是長期增加土地供應最有效的方法。港府在1985年至2000年期間靠填海創造逾3000公頃土地，但在2001至2015年間填海僅創造約690公頃土地，大跌77%，以致近年用作房屋和其他用途的土地供應不足，故呼籲港府盡快啟動填海造地1700公頃的明日大嶼計劃。

港府過去10年錯失搵地發展機會

林奮強與雷鼎鳴一樣畢業於香港華仁書院，兩人均是出生於上世紀50及60年代的精英。林奮強在2002年任職瑞銀時便曾非常看好本港樓市，他當時亦買入多個物業，準確預測過去10多年樓市的升浪，贏得最佳地產分析員的美譽。他在2011年離開瑞銀，創辦非牟利政策研究組織「香港黃金50」，當時的核心信念之一是香港最美好的50年在面前、而非過去，建議港府在2011至2015年的「黃金5年」大幅增加土地供應，興建更多住宅、寫字樓、商場、醫院及學校，以滿足來自內地及全球對本港金融、旅遊及其他專業服務的龐大需求。公職方面，林奮強曾於1998年亞洲金融危機期間任港府中央政策組兼任非全職顧問，亦曾在2012年出任行政會議非官守成員。

昨日接受記者專訪時，林奮強慨嘆，港府不止沒有按他的建議在2011至2015年大規模造地，至今亦沒有這樣做，令本港過去10年錯失不少機會，由當年視新加坡為競爭對手，至近年本地生產總值（GDP）先後被深圳及新加坡超越，「特首早前表示不介意深圳的GDP已超越香港，我則很介意，因為香港應該是世界上最好的城市，而且GDP背後反映的是發展機會及民生福利。」

本身是曼聯球迷的林奮強以該昔日英超班霸為例說明，指曼聯在1998至1999年球季囊括歐聯、英超及足總盃的「三冠王」，其後10年亦以此為目標，惟過去10年隨着球隊的實力及鬥心下跌，要求亦愈降愈低，「最初是降低目標至保住英超冠軍，跟着再降至力爭英超前四位可踢歐聯，結果目前已跌落聯賽榜的第14，距離錦標愈來愈遠。」

置業需求熾熱 運房局降10年預測不合理

套用於本港的經濟及樓市情况，林奮強解釋，目前本港人均居住面積僅16平方米，低於新加坡的27至28平方米，與內地城市的37至38平方米比較更是一半也不及，認為在現時生活在本港要住得「細、擠、貴」的情况，若人才因此捨棄本港轉到其他大灣區城市發展，便為本港GDP帶來損失。他又舉例，香港大學深圳醫院近年辦得很成功，為深圳市民提供優質醫療服務，也為當地GDP帶來直接及間接的貢獻，但要思考的問題是，為何10年前港府不在本港撥地增設更多公營及私立醫院，這樣既可更好服務本港居民之餘，亦可吸引更多內地以至全球貴客來港求醫，正面提升GDP。

港府不單在過去一段長時間沒有大規模造地以促進經濟發展及滿足市民房屋需求，運房局在去年底公布《長遠房屋策略》周年進度報告時，還以住戶數目淨增長和私人住宅空置單位的調整為由，下調未來10年總房屋需求預測至42.3萬伙，因此亦把供應目標由45萬伙調低至43萬伙。林奮強指出，港人近年已住得「細、擠、貴」，而過去一年多以來本港備受社會運動、新冠病毒疫情及中美關係惡化等挑戰衝擊，樓價卻僅錄得單位數跌幅，可見港人置業需求強勁，不明白當局何以要下調總房屋需求及建屋目標，應該盡快撥亂反正。

中年人貢獻大 置業需求應被重視

另外，港府近年推出不少政策幫助年輕人置業，惟根據2016年中期人口普查，本港人口當時最多的群組在50至54歲及55至59歲之間，在30至49歲之間也有大量人口，30歲以下的人口基本上是屬遞減（圖2）。

林奮強分析，港府應大幅增加住宅供應以滿足不同年齡群組的置業需求。當中，目前本港的40多至50多歲人口，不少既要供養父母也要照顧子女，對社會有重大貢獻，若沒有自住物業的話，生活實屬艱難，大幅增加供應便可幫助他們置業。

總結是次專訪時，林奮強表示，港府須大幅增加土地供應，以滿足市民熾熱的置業需求，故此他支持盡快推動明日大嶼填海造地1700公頃外，開發郊野公園邊陲地帶土地、發展新界農地及棕地等方案均應該提速上馬。

（施政報告前瞻系列之五）

明報記者 葉創成

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