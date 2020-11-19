經濟

香港地產

高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣

【明報專訊】早前淪為銀主盤、原由高銀金融（0530）持有的九龍灣啟祥道高銀金融國際中心，項目接管人委託萊坊出售全幢物業，並於昨日截標；萊坊發言人指出，很多本地及國際投資者均表示，對項目有強烈興趣，在審閱意向書後，將邀請入圍的潛在買家，提交具約束力的商業條款及價格，但未有透露接獲標書數目。

料新買家購入後可拆售

屢傳財困的高銀金融，早在2011年以約34億元、每方呎樓面地價4058元投得啟祥道商業地，並發展為1幢28層商廈，總樓面約85.2萬方呎，並於2016年落成。資料顯示，物業目前出租率約76%，市場估值約120億元；據悉，新買家購入物業後可分拆出售。

太古城首階段售出44個車位

另一方面，太古地產（1972）早前拆售入伙逾40年的鰂魚涌太古城的車位，該公司發言人表示，第一階段銷售是優先售予A組買家，即於10月13日至11月2日期間遞交招標文件的第6期業主，第一階段共售出44個私家車車位。

太古地產正安排第二階段銷售，向B組和C組買家發售車位；該兩組買家可於11月11日至26日登記認購意向，有關銷售將於11月28日及29日進行。

資料顯示，太古地產原以招標形式出售太古城第6期36個車位，指引價300萬元，但上周決定改以價單形式拆售6期共227個私家車車位，定價190萬至270萬元，推售數目大增5.3倍，價格則低10%至37%不等，同時放寬每名業主可認購最多3個車位。

「舖王」兒子近3000萬

購葵涌廠廈單位

另土地註冊處資料顯示，葵涌金威工業大廈2期地下E及F廠房，早前以2988萬元易手，以面積9952方呎計，呎價3002元；新買家為廣豐企業有限公司，註冊董事為鄧耀邦，即「舖王」鄧成波四公子；原業主漢寶控股有限公司，於2015年8月以2000萬元購入，持貨5年，帳面獲利988萬元或49%。

商舖資深投資者李耀華，放售將軍澳寶盈花園商舖。中原（工商舖）商舖部市務經理馬振順表示， 獲委託放售的商舖面積約340至1299方呎，意向售價1255萬元起，部分連租約出售。資料顯示，李氏在2001年以約1.2億元購入寶盈花園商舖，及後起分階段出售。

上 / 下一篇新聞

匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
調查：明年加薪0.8% 10年低
調查：明年加薪0.8% 10年低
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
技術取勝：石四藥轉勢機會大
技術取勝：石四藥轉勢機會大
A股ESG跌 「企業管治」指標升
A股ESG跌 「企業管治」指標升
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
周顯：賭業現金流轉變得好窄
周顯：賭業現金流轉變得好窄
湯文亮：「0利率」維持世界和平
湯文亮：「0利率」維持世界和平
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間