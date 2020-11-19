高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣

料新買家購入後可拆售

屢傳財困的高銀金融，早在2011年以約34億元、每方呎樓面地價4058元投得啟祥道商業地，並發展為1幢28層商廈，總樓面約85.2萬方呎，並於2016年落成。資料顯示，物業目前出租率約76%，市場估值約120億元；據悉，新買家購入物業後可分拆出售。

太古城首階段售出44個車位

另一方面，太古地產（1972）早前拆售入伙逾40年的鰂魚涌太古城的車位，該公司發言人表示，第一階段銷售是優先售予A組買家，即於10月13日至11月2日期間遞交招標文件的第6期業主，第一階段共售出44個私家車車位。

太古地產正安排第二階段銷售，向B組和C組買家發售車位；該兩組買家可於11月11日至26日登記認購意向，有關銷售將於11月28日及29日進行。

資料顯示，太古地產原以招標形式出售太古城第6期36個車位，指引價300萬元，但上周決定改以價單形式拆售6期共227個私家車車位，定價190萬至270萬元，推售數目大增5.3倍，價格則低10%至37%不等，同時放寬每名業主可認購最多3個車位。

「舖王」兒子近3000萬

購葵涌廠廈單位

另土地註冊處資料顯示，葵涌金威工業大廈2期地下E及F廠房，早前以2988萬元易手，以面積9952方呎計，呎價3002元；新買家為廣豐企業有限公司，註冊董事為鄧耀邦，即「舖王」鄧成波四公子；原業主漢寶控股有限公司，於2015年8月以2000萬元購入，持貨5年，帳面獲利988萬元或49%。

商舖資深投資者李耀華，放售將軍澳寶盈花園商舖。中原（工商舖）商舖部市務經理馬振順表示， 獲委託放售的商舖面積約340至1299方呎，意向售價1255萬元起，部分連租約出售。資料顯示，李氏在2001年以約1.2億元購入寶盈花園商舖，及後起分階段出售。