經濟

香港地產

尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場

【明報專訊】環球經濟前景未明朗，加上新冠肺炎疫情反覆，影響部分業主持貨信心，市場接連錄得低價或蝕讓二手成交個案，其中灣仔尚匯更錄得業主持貨9年仍要蝕約200萬元或兩成。

美聯高級營業經理王炳傑表示，尚匯低層D室，實用368方呎1房戶，採開放式廚房設計，新近以880萬元易手，為屋苑2017年後的新低成交價，成交呎價23,913元。

1房間隔售880萬 屋苑3年低價

尚匯另一低層D室，面積、間隔均與上述成交單位相若，但樓層更低，今年8月以950萬元成交，成交價比是次成交還要高出70萬元或逾7%。原業主2011年以1035萬元購入上址，現轉手帳面蝕約155萬元或15%，若連入市時所繳付的印花稅及代理佣金等開支，估計實蝕約200萬元或約兩成。

雅景花園銀主盤低估價9%售出

大埔老牌洋房雅景花園，則錄得銀主盤低價成交個案。市場消息指，雅景花園B型雙號屋，近日以1820萬元易手，實用1336方呎，屬3房1套間隔，連約460方呎花園，享前排海景，實呎13,623元。據了解，物業銀行估價約2000萬元，即現成交價比估價低約180萬元或9%。

資料顯示，單位於2009年以1256萬元、由原業主透過公司名義購入，其後原業主倦入財務糾紛，至近月淪為銀主盤，物業於11年內升值564萬元或約45%。

大埔同區嘉豐花園亦錄洋房成交，利嘉閣聯席董事張巧如指，屋苑其中一個實用2155方呎連花園洋房單位，以2198萬元易手，實呎10,200元，屬市價；原業主因移民將物業放售，單位於2015年12月以1608萬元購入，帳面獲利590萬元或37%

一號銀海相連戶6600萬沽 今年屋苑新高

另土地註冊處資料顯示，奧運站一號銀海7座高層A、B室(自製相連戶)，早前以6600萬元成交，為屋苑今年最大額二手成交；據了解，A室實用968方呎、B室實用959方呎，原則均為3房1套連工人套房間隔，合共1927方呎、享海景，成交呎價34,250元。資料顯示，原業主2010年2月各以1769萬元購入2個單位，即總作價3538萬元，現轉手帳面獲利3062萬元，單位10年間升值約87%。

上 / 下一篇新聞

匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
調查：明年加薪0.8% 10年低
調查：明年加薪0.8% 10年低
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
技術取勝：石四藥轉勢機會大
技術取勝：石四藥轉勢機會大
A股ESG跌 「企業管治」指標升
A股ESG跌 「企業管治」指標升
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
周顯：賭業現金流轉變得好窄
周顯：賭業現金流轉變得好窄
湯文亮：「0利率」維持世界和平
湯文亮：「0利率」維持世界和平
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間