尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場

美聯高級營業經理王炳傑表示，尚匯低層D室，實用368方呎1房戶，採開放式廚房設計，新近以880萬元易手，為屋苑2017年後的新低成交價，成交呎價23,913元。

1房間隔售880萬 屋苑3年低價

尚匯另一低層D室，面積、間隔均與上述成交單位相若，但樓層更低，今年8月以950萬元成交，成交價比是次成交還要高出70萬元或逾7%。原業主2011年以1035萬元購入上址，現轉手帳面蝕約155萬元或15%，若連入市時所繳付的印花稅及代理佣金等開支，估計實蝕約200萬元或約兩成。

雅景花園銀主盤低估價9%售出

大埔老牌洋房雅景花園，則錄得銀主盤低價成交個案。市場消息指，雅景花園B型雙號屋，近日以1820萬元易手，實用1336方呎，屬3房1套間隔，連約460方呎花園，享前排海景，實呎13,623元。據了解，物業銀行估價約2000萬元，即現成交價比估價低約180萬元或9%。

資料顯示，單位於2009年以1256萬元、由原業主透過公司名義購入，其後原業主倦入財務糾紛，至近月淪為銀主盤，物業於11年內升值564萬元或約45%。

大埔同區嘉豐花園亦錄洋房成交，利嘉閣聯席董事張巧如指，屋苑其中一個實用2155方呎連花園洋房單位，以2198萬元易手，實呎10,200元，屬市價；原業主因移民將物業放售，單位於2015年12月以1608萬元購入，帳面獲利590萬元或37%

一號銀海相連戶6600萬沽 今年屋苑新高

另土地註冊處資料顯示，奧運站一號銀海7座高層A、B室(自製相連戶)，早前以6600萬元成交，為屋苑今年最大額二手成交；據了解，A室實用968方呎、B室實用959方呎，原則均為3房1套連工人套房間隔，合共1927方呎、享海景，成交呎價34,250元。資料顯示，原業主2010年2月各以1769萬元購入2個單位，即總作價3538萬元，現轉手帳面獲利3062萬元，單位10年間升值約87%。