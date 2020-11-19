經濟

香港地產

蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴

【明報專訊】內房五礦（0230）攻港頭炮住宅、位處油塘崇信街的蔚藍東岸，今日起對外開放設觀塘示範單位；發展商為項目打造3對示範單位，分別1房、2房及3房連套房戶，即每款間隔同設有經改動示範單位及交樓標準，以都會時尚感為主調。

以1座18樓C室為藍本的3房連套房及儲物室單位，實用832方呎，設計以大理石、古銅金等物料，為居室營造高雅感。長方形大廳連26方呎露台，以暖色調及鋼材展氣派。

大單位各房間料均享海景

此款單位的亮點，是3間睡房均可望海景。設計師將主人套房與旁邊睡房之間的牆拆掉，變身為特大主人套房。設計師同時亦將廚房內的儲物室拆除，改為品酒區。

2房單位以5座18樓B室為藍本，實用512方呎，設計師以藍色為主調，運用弧形線條及鮮艷顏色組合，展現時尚潮流。與3房相同，2房單位大廳亦是長型設計，客飯設有港人鍾情的「卡位」。另睡房間隔實用，擺放睡牀及衣櫃後仍具充裕走動空間。設計師將藍色引進浴室及廚房，為單位帶來獨特雅致的生活品味。

示範單位賣都會時尚感

蔚藍東岸亦設1房示範單位，以3座18樓H室為本，實用347方呎，以簡約時尚為主題設計，營造年輕化生活空間。此外，五礦地產香港總部營運總監羅耀榮透露，項目將來會設有專船前往中環及尖沙嘴，有關航線已獲批，入伙後將投入服務。

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