本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬

宗數距5月高位僅相差6宗

以宗數而言，本月已與今年3月、5月，即新冠疫情最嚴峻時，當月錄得的撻訂宗數持平，相對今年按月新盤撻訂宗數最嚴重的4月錄約51宗，僅相差6宗或12%。

至於新盤市場最新一宗撻訂，為新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，據成交紀錄冊顯示，該撻訂單位原於11月10日售出，為A座地下5室特色戶，實用面積3192方呎，屬四房間隔，另連1065呎花園，成交價高見8109萬元，估計買家遭沒收5%訂金涉逾405萬元，相信為本月涉殺訂金額最大的單一新盤撻訂個案。

可留意的是，雖然傲瀧新增一宗撻訂，但昨日同時新錄另一宗大額成交；最新沽出B座地下5室，實用面積3143方呎，屬四房間隔，另連1201方呎花園及私人泳池，成交價8060.5萬元，實呎25,646元。傲瀧2017年中開售至今，累積沽出670伙，連同車位銷售，套現逾207億元，現餘少量複式及三複式單位待售。

傲瀧特色戶取消交易 買家損手405萬

除傲瀧外，新世界同系近日熱賣大圍站上蓋柏傲莊I及柏傲莊II，本月合共錄得11宗撻訂，殺訂總金額估計590萬元。至於本月最矚目取消交易，為新地（0016）旗下元朗GRAND YOHO第2期，早前共錄13宗撻大訂，涉總金額高達1600萬元。