九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價

明報記者 歐陽慧恩、甘潔瑩

本木首推50伙，戶型涵蓋開放式至3房戶型、實用256至752方呎，其中1房戶佔28伙。恒地只提供1%直減折扣，折實價由574萬至2139萬餘元，折實實呎21,755至28,456元，整批折實平均23,928元。

價單顯示，入場單位為3樓B3室，屬實用256方呎開放式戶，折實價574萬餘元、折實呎價22,453元。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，本木樓花期只約5個月，會為買家提供最高85%一按，或最高30%二按，惟一按加二按最高貸款不得超過樓價85%。如買家不採用貸款，則享1％直減折扣，首推單位較市價有2%至3%折讓，藉以吸引買家。

恒地韓家輝：本木首批輕微折讓吸客

本木示範單位即日起開放，本周六（21日）起收票，最快下周末開售。

九龍今年不乏全新盤，如以毗鄰名校作招徠的何文田128 WATERLOO，早前首推50伙平均折實27,676元。相對之下，本木首推折實均價，具有一定市場競爭力，但同時相信亦反映樓盤所處地段及位置上的差異。

新地雷霆：明年樓市將價量齊升

此外，新地南昌站匯璽III亦加入戰圈，新地副董事總經理雷霆表示，匯璽III已完成交樓程序，最快周四（今天）加推217伙，預告將有輕微且合理的加幅。雷霆續稱，今年一手市場受社會事件及疫情影響，但現時已緩和，加上近日新盤銷情不俗，反映市場對住宅剛性需求仍強勁，預計明年樓市將價量齊升。

新地代理總經理陳漢麟補充，匯璽整個項目累售逾3100伙，尚餘不足300伙待售，新加推單位全為高座單位，由開放式戶至3房戶，大部分享海景，最快下周末發售。

事實上，匯璽III展開新一輪銷售前夕，昨透過招標以3089.13萬元售出6座15樓A室，屬實用1221方呎4房間隔、實呎2.53萬元；匯璽III本月迄今累沽4伙，套現近1.5億元。

油塘蔚藍東岸「開心價」迎戰

至於五礦旗下的油塘蔚藍東岸，將於今日開價；五礦地產營銷及市務總監方俊表示，項目首推不少於138伙，價錢參考東九新盤做價；據悉，目前東九新盤成交實呎介乎2.5萬至2.6萬元。

被問及同期有多個新盤推售，蔚藍東岸首批單位定價會否有驚喜，方俊回應指「市場應該會幾開心」。