湯文亮：「0利率」維持世界和平

美國債規模太大 4厘利率已捱不住

有老友話我亂噏，「0利率」又點會是世界和平重要元素，仲話我以前講過利率好似機械機油，不用太多，但不能沒有，否則機械就會過熱被毀壞。

我記得曾經這樣講過，不過，世界在變化，如果現在是高利率，甚至中度利率，世界將會出現危機，理由是美國國債太大，即使每年4厘的利率也捱不住，唯一可以做的就是挑起戰火，令到買了美國國債的國家變成交戰國，戰事結束，勝利的一方就會變成債主，落敗的一方不但收唔到債，仲要簽下不知幾多割地賠款的不平等條約，所以，冇實力的國家做債主其實很危險，會變成其他國家的共同敵人，清政府是這方面的例子。

控制不了利率 容易引發戰爭

現在好彩是美國欠下巨額國債，日本佔最多，中國次之，香港也不少，如果利息是4厘的話，美國每年要還息1萬億美元，真的是還息都還唔掂 。

而現在貼近「0利率」，美國雖然國債龐大，但仍然很輕鬆，仲話可以印多啲銀紙抗疫，所以，大家千祈唔好希望利息上升，否則的話，如果控制不好，很容易引發第三次世界大戰。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]