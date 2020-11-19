周顯：賭業現金流轉變得好窄

【明報專訊】日前發生了一單轟動的社會新聞，涉及一位財經界人士。不待言，本文和該位仁兄沒有任何關係，只是因為看到該宗新聞，很不明智地、也無啦啦地，想起了這件事而已。多說一遍，請必須記着，以上和以下兩宗事件的主人翁，並非同一人。
話說不到一年前，某位煤礦老闆到新加坡賭錢，自然地，有疊碼負責他的戶口。大家都知道，在賭場的世界，有所謂的「底面」，即是賭客在賭場下注的同時，另外和疊碼仔side bet，賭注往往是賭場下注的十倍八倍。
這位疊碼仔，當然是非常有錢的人士，據說，飯前打鋪士碌架，都億億聲上落。至於煤礦老闆，一如其他的大陸人，賭錢極兇，很快便贏了超過十億元。疊碼仔為了返本，游說煤礦老闆愈賭愈大，最高峰期，煤礦老闆贏了七十幾億元。
疊碼仔遭追數險被「活埋」
疊碼仔更加不想對方離開，賭了三天三夜後，煤礦老闆略輸了一點點，「只」贏了48億元，偷偷囑咐手下發來一條信息：「母病危，速回。」
煤礦老闆回到老巢後，馬上追債，疊碼仔好不容易，籌措了二十幾三十億元，心想，尾數欠着，相信不妨吧？誰知煤礦老闆着疊碼仔來他地盤講數，竟然企圖活埋對方，以作追債。沒錯，是活埋！
當然，沒有真的埋下對方，皆因死了便收不到數了。疊碼仔逃脫後，馬上報警，拉了對方，一直坐牢至今。
以上故事告訴我們，今日的賭業現金流轉，真的是好窄。那位疊碼仔以前十億八億上落閒閒哋，想不到只差十零廿億元，就幾乎沒命了。