張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機

全球股市歌舞昇平，但美國疫情日益嚴重，多地重啟不同程度的封城，美國聯儲局主席鮑威爾警告，沒有刺激方案而多地封城，民眾收入停頓，經濟在數月內會出現重大問題。只是股市暫時不為所動，資金更積極炒實體經濟股，如百貨股MACY、KOHL等，全無避險情緒，大家都認為刺激方案只屬時間問題，到明年第二季疫苗大規模注射，經濟更會非常強勁，誰也不願此時此刻下車。

港股勢頭穩步向好 科技股沽壓漸弱

港股勢頭也是穩步向好，價值股支撐大市，科技股沽壓逐漸減弱，更多板塊強勢向上，如體育用品、家居用品、家電、中資金融股等等。價值股以友邦和招行最強勢，市場也在尋找下一個標的，昨日見內房股嘗試炒上，內險股動力也略見轉強。短線是尋寶遊戲，大家都找有機會炒上的落後股份和板塊，而這並不需要什麼原因。

思摩爾第三季純利按年增46.4％

思摩爾第三季純利11.6億元，按年增長46.4％。第四季是傳統旺季，而去年第四季則因內地禁止網上銷售而受到衝擊，低基數效應料增速更可觀。現時思摩爾設備使用率約50％，2022年江門一期投產，產量無樽頸問題。需求方面，吸煙是剛需，消費只會增加不會減少，有望推動使用率上升，令邊際利潤擴闊。

內地加熱不燃燒（HNB）已被歸入煙草專賣，現已有多家中煙分公司完成HNB產品研發，思摩爾也參與其中，而內地何時能夠上線HNB產品未有定數。

HNB這個領域，也是華寶的炒作概念。華寶是香精香料行業龍頭，目前世界排名第10，也是榜上唯一的中國公司。集團產品主力是傳統捲煙，但在HNB煙草薄片領域公司已有多項技術及專利儲備。一旦市場正式啟動，對盈收會有正面影響。華寶6、7月大幅拉升，其後在6月至8月區間整固多時，走勢呈整固後再上，可小注碰運氣，看看能否突破前高位展升浪。

中煙在15元見底 拉升可破20元

筆者昨日中午已推介華寶，當時約處於9.3元，午後最高抽升至10.4元，短線升幅太過驚人。從炒賣投機角度來看，相對落後的中煙也是對象。中煙其實是國產煙的海外分銷商，與電子煙沒有什麼關係，但大家同屬「煙類」，而中煙上市初期的炒作也令人印象深刻，隨時趁當前的好機會再拉升。上市時由5元直線拉升至接近30元，之後才逐步回順，近月主要在15元水平徘徊，買賣兩閒。昨日走勢也是平淡，但午後異動，一輪買盤將股價由15.6元拉升至16.2元，最終收16.08元。從賭博角度看，15元是底價，若拉升的話則肯定破20元，設局吸引。只是與電子煙全無關係，能否炒起是未知數。

[張兆聰 還看今朝]