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經濟
2020年11月19日星期四
技術取勝
投資策略
匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
調查：明年加薪0.8% 10年低
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
技術取勝：石四藥轉勢機會大
A股ESG跌 「企業管治」指標升
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
周顯：賭業現金流轉變得好窄
湯文亮：「0利率」維持世界和平
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間
技術取勝：石四藥轉勢機會大
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【明報專訊】滔搏倘守12元呈反覆向上（圖）
首長國際2.6元成支持（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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