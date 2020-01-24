李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意

讀者們可能不明白，以往新股為何在截飛後都要等上5個工作天才可掛牌。據筆者一位熟悉新股流程的朋友說，當中最花時間的是資金結算，因為程序上需要確定資金到帳才會配發股份；至於另一個問題是重複認購，由於目前機制下不同券商及銀行認購表格填寫方式都有分別，一旦遇上一些熱門新股，就需要大量時間進行分辨，決定哪些是屬於需要剔除的重複認購申請。

FINI採實名制 剔除重複認購

港交所推出的FINI，其中一個主要功能就是加快資金結算流程，銀行、券商等中介機構毋須再支付「十足」的認購款項，改為先付一成「訂金」；另外FINI亦是採用實名制的，因此要剔除重複認購申請就變得相當容易。

不少人覺得，今次改革對券商生意有一定影響。不過，券商回應各大傳媒今次改革時，說法都相當正面，「相信可帶動生意」、「可以認購更多新股」等。據筆者所知，新股孖展生意一向利潤微薄，一則券商從銀行拆借資金需要支付成本，二則市場競爭激烈（每遇大型熱門新股，銀行更親自落場「爭食」），由T+5變成T+1後，利潤自然進一步大減。

券商僅付一成認購款 可多做生意

事實上，新股孖展近年實際上主要是券商間「搶客」的工具，利息收入尚且其次，博他們在自己公司認購及買賣才是主菜；甚至乎，有券商朋友計數，若日後券商只需支付一成新股認購款項，理論上在一樣的現有資本下，應該可以做到更多生意。

內地金主傳年初已借「人頭」打新

另一方面，筆者想起，近年不少內地投資者愛上來港「打新（即抽新股）」，為提高命中率，重複認購就是一大武器；但筆者聽聞，有不少內地金主，今年初已開始改用原始玩法，找來一堆「人頭」齊齊在公開發售以乙組（認購金額逾500萬元）認購，在一些熱門新股如農夫山泉（9633）、上市不成的螞蟻等，派貨隨時比國際配售更多。港交所新系統既然可杜絕重複認購，這類「人頭」生意未知會否再現生機？

[李曉佳 財經澡堂]