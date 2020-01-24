經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意

【明報專訊】港交所（0388）早前宣布，為引入線上平台「FINI」加快新股定價結算周期進行諮詢，可算是對一眾散戶們的福音。簡單而言，新機制一旦落實，以後新股定價後翌日就可掛牌，散戶們就不用再等上一個星期才資金回籠。改革總是「有辣有唔辣」，不少人覺得今次改制券商肯定更愁，但筆者反而猜想，可能會刺激一種「另類生意」。

讀者們可能不明白，以往新股為何在截飛後都要等上5個工作天才可掛牌。據筆者一位熟悉新股流程的朋友說，當中最花時間的是資金結算，因為程序上需要確定資金到帳才會配發股份；至於另一個問題是重複認購，由於目前機制下不同券商及銀行認購表格填寫方式都有分別，一旦遇上一些熱門新股，就需要大量時間進行分辨，決定哪些是屬於需要剔除的重複認購申請。

FINI採實名制 剔除重複認購

港交所推出的FINI，其中一個主要功能就是加快資金結算流程，銀行、券商等中介機構毋須再支付「十足」的認購款項，改為先付一成「訂金」；另外FINI亦是採用實名制的，因此要剔除重複認購申請就變得相當容易。

不少人覺得，今次改革對券商生意有一定影響。不過，券商回應各大傳媒今次改革時，說法都相當正面，「相信可帶動生意」、「可以認購更多新股」等。據筆者所知，新股孖展生意一向利潤微薄，一則券商從銀行拆借資金需要支付成本，二則市場競爭激烈（每遇大型熱門新股，銀行更親自落場「爭食」），由T+5變成T+1後，利潤自然進一步大減。

券商僅付一成認購款 可多做生意

事實上，新股孖展近年實際上主要是券商間「搶客」的工具，利息收入尚且其次，博他們在自己公司認購及買賣才是主菜；甚至乎，有券商朋友計數，若日後券商只需支付一成新股認購款項，理論上在一樣的現有資本下，應該可以做到更多生意。

內地金主傳年初已借「人頭」打新

另一方面，筆者想起，近年不少內地投資者愛上來港「打新（即抽新股）」，為提高命中率，重複認購就是一大武器；但筆者聽聞，有不少內地金主，今年初已開始改用原始玩法，找來一堆「人頭」齊齊在公開發售以乙組（認購金額逾500萬元）認購，在一些熱門新股如農夫山泉（9633）、上市不成的螞蟻等，派貨隨時比國際配售更多。港交所新系統既然可杜絕重複認購，這類「人頭」生意未知會否再現生機？

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕孖展 重複認購 新股 港交所

上 / 下一篇新聞

匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
調查：明年加薪0.8% 10年低
調查：明年加薪0.8% 10年低
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
技術取勝：石四藥轉勢機會大
技術取勝：石四藥轉勢機會大
A股ESG跌 「企業管治」指標升
A股ESG跌 「企業管治」指標升
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
周顯：賭業現金流轉變得好窄
周顯：賭業現金流轉變得好窄
湯文亮：「0利率」維持世界和平
湯文亮：「0利率」維持世界和平
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間